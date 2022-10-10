Wushu Balkan Şampiyonası sona erdi

Afyonkarahisar'da 5. Açık Wushu Kung Fu Balkan Şampiyonası 10 farklı ülkeden bin 100 sporcunun katılımıyla tamamlandı. Birbirinden heyecanlı anlara sahne olan müsabakalarda dereceye giren sporcular madalya ve katılım belgelerini aldı.

4 Ekim tarihinde başlayan ve Tınaztepe Spor salonunda gerçekleştirilen 5. Açık Wushu Kungfu şampiyonasına 10 farklı ülkeden katılan bin sporcu; taolu, minikler ve yıldızlar sanshou, gençler ve büyükler sanshou dallarında mücadele etti. Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, "5. Açık Wushu Kung Fu Balkan Şampiyonasını 15 Temmuz Şehitleri anısına 10 farklı ülkeden katılan 1100 sporcu sanda ve taolu dallarında tamamladık. Şehrimiz adına gerçekten güzel bir organizasyon oldu. Şampiyonanın dostluk ve kardeşlik içerisinde tamamlanması da bizleri mutlu etti. Bu şampiyonaya ev sahipliği yaptığımız için mutluyuz. Federasyon başkanımızla görüştük kendileri bize ilerleyen zamanlarda Afyonkarahisar'da bir Avrupa Şampiyonası düzenleyeceğimizin sözünü verdi. Ben bu bağlamda federasyon başkanıma ve mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi.

Müsabakalar neticesinde dereceye giren sporculara ödülleri; Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen ve Türkiye Wushu Federasyonu Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz tarafından takdim edildi. - AFYONKARAHİSAR