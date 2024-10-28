Wushu Kung Fu Cumhuriyet Kupası'nda Elazığ Başarısı - Son Dakika
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Wushu Kung Fu Cumhuriyet Kupası'nda Elazığ Başarısı

Wushu Kung Fu Cumhuriyet Kupası\'nda Elazığ Başarısı

Malatya'daki Wushu Kung Fu Cumhuriyet Kupası'nda Keban Fırat Spor Kulübü, Elazığ'ı başarıyla temsil etti.

28.10.2024 12:00
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Wushu Kung Fu Cumhuriyet Kupası Malatya'da düzenlendi. Şampiyonada Kovancılar Keban Fırat Spor Kulübü sporcuları Elazığ'ı temsil etti.

Malatya'da düzenlenen Wushu Kung Fu Cumhuriyet Kupası'nda Elazığ'ı temsil eden Keban Fırat Spor Kulübü sporcuları Elazığ'a önemli dereceler kazandırdı.

Şampiyonaya katılan sporculardan Muhammed Aras Yavuz 28, Yusuf Mirza Eker 62, Sena Nur Erdem 48, Ahmet Selçuk Yılmaz 45, Mehmet Cem Ökke 65, Habib Kerem Er 52, Eyüp Murat Aktepe +70 kiloda 1.'lik, Hurşit Emir Karaoğlu 25, Muhammed Ömer Turan, Gülsima Ökke 45 kiloda 2.'lik elde etti.

Malatya'da Wushu Kung Fu Cumhuriyet Kupasına katılan 10 sporcu 10 adet madalya kazanarak Elazığ'ı ve Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü gururlandırdı. Müsabaka 27 Ekim Pazar günü madalya töreni ile sona erdi.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Malatya'da düzenlenen Wushu Kung Fu Cumhuriyet Kupasında Elazığ'ımızı temsil etmek üzere katılan Keban Fırat Spor Kulübü sporcuları şehrimize güzel dereceler kazandırdılar. Sporculardan Muhammed Aras Yavuz 28, Yusuf Mirza Eker 62, Sena Nur Erdem 48, Ahmet Selçuk Yılmaz 45, Mehmet Cem Ökke 65, Habib Kerem Er 52, Eyüp Murat Aktepe +70 kiloda 1.'lik, Hurşit Emir Karaoğlu 25, Muhammed Ömer Turan, Gülsima Ökke kiloda 2. olmayı başardılar. Bizler Gençlik Spor ailesi olarak dereceye giren sporcularımızı ve antrenörümüzü tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Wushu Kung Fu Cumhuriyet Kupası'nda Elazığ Başarısı - Son Dakika

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