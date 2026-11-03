Yağışla yarıda kalan Fethiyespor-Eyüpspor maçı yarın 2-1'den sürecek - Son Dakika
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Yağışla yarıda kalan Fethiyespor-Eyüpspor maçı yarın 2-1'den sürecek

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Yağışla yarıda kalan Fethiyespor-Eyüpspor maçı yarın 2-1\'den sürecek
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Fethiye'de yoğun yağış nedeniyle devre arasında yarıda kalan Fethiyespor-Eyüpspor Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü tur maçı yarın tamamlanacak. İlk yarısı Eyüpspor'un 2-1 üstünlüğüyle geçen karşılaşma, Fethiye İlçe Stadı'nda saat 13.00'te ikinci 45 dakikadan itibaren devam edecek.

ZİRAAT Türkiye Kupası 3'üncü Turu'nda geçen hafta 28 Ekim Çarşamba günü Fethiye'deki yoğun yağış nedeniyle devre arasında yarıda kalan Fethiyespor- Eyüpspor müsabakası yarın tamamlanacak. Fethiye İlçe Stadı'nda ilk yarısını Eyüpspor'un 2-1 önde kapattığı randevu, saat 13.00'te başlayıp ikinci 45 dakikadan itibaren devam edecek. Karşılaşmanın ilk yarısında Eyüpspor'un gollerini 20'nci dakikada Pintor, 45'inci dakikada El Yamiq atarken, ev sahibi ekibin golünü 36'ncı dakikada penaltıdan Mehmet Kaan kaydetti. Hakem Birkan Altındaş ve yardımcıları ikinci devre öncesi topun zeminde sekmemesi nedeniyle maçı tatil etme kararı vermişti. Federasyon maçı yarına ertelemişti.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Yağışla yarıda kalan Fethiyespor-Eyüpspor maçı yarın 2-1'den sürecek - Son Dakika
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