Yağmur Palut, Türkiye Boks Şampiyonası\'nda Üçüncü Oldu

15-22 Nisan 2025 tarihleri arasında Samsun'da düzenlenen Türkiye Boks Şampiyonası'nda yarışan Erzincanlı sporcu Yağmur Palut, Türkiye üçüncüsü oldu.

Türkiye Boks Federasyonu tarafından düzenlenen ve yaklaşık 700 sporcunun kıyasıya mücadele ettiği Hamdi Yıldırım 22 Yaş Altı, Genç ve Yıldız Kadınlar Türkiye Boks Şampiyonası'nda Yağmur Palut 54 kilogram kategorisinde Erzincan'ı temsil etti. Palut, verdiği mücadele ile Türkiye üçüncüsü olmayı başardı. - ERZİNCAN