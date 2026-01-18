Yağmurluk krizinin ardından Galatasaray'da bir kaos daha! Taraftarlar isyanda - Son Dakika
Yağmurluk krizinin ardından Galatasaray'da bir kaos daha! Taraftarlar isyanda

18.01.2026 15:39
Fenerbahçe ile oynanan Süper Kupa maçında dağıtılan yağmurluklara tepki gösteren Galatasaray taraftarı, dün akşam oynanan Gaziantep FK maçında soğuk havaya rağmen stadyumdaki ısıtıcıları açmayan yönetimi yoğun şekilde eleştirdi.

Galatasaray, dün akşam Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında sahasında ağırladığı Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı.

YAĞMURLUK KRİZİNİN ARDINDAN ŞİMDİ DE ISITICI PROBLEMİ

Karşılaşmaya Galatasaraylı taraftarların yönetime yaptığı serzenişler damga vurdu. 10 Ocak Cumartesi günü Süper Kupa finalinde Fenerbahçe ile karşılaşan Galatasaray'da taraftarlar, yönetimin dağıttığı yağmurlukları kalitesiz bulduğunu ifade ederek tepki göstermişti. Yağmurluk krizinin ardından şimdi de ısıtıcı sorunu baş gösterdi.

SOĞUK HAVAYA RAĞMEN ISITICILARIN BİRÇOĞU AÇILMADI

Dün akşam Gaziantep FK ile karşılaşan Galatasaray'da taraftarlar 2 derecelik havaya rağmen takımlarını yalnız bırakmadı. Takımlarına 90 dakika boyunda desteğini gösteren taraftarlar, stadyumda bulunan ısıtıcıların soğuk havaya rağmen açılmadığını belirtti. Birçok taraftar, bu konuyla ilgili video çekerek sosyal medyadan paylaştı ve sarı-kırmızılı yönetimi yoğun şekilde eleştirdi. Bazı taraftarlar, stadyumda yer alan 150 ısıtıcının sadece 32'sinin çalıştığını dile getirdi.

İşte taraftarların çektiği o görüntüler:

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • hakan1122 hakan1122:
    sahte sponsorluklar bitti para kalmadı transfer bile yapamıyorlar taraftarına çöp poşeti ile aynı poşetten yağmurluk veren takımdan stadı ısıtmayı nasıl bekliyorsunuz daha neler çıkacak neler... 31 10 Yanıtla
    Talat Yelbuz Talat Yelbuz:
    Ot isine girseler demi cik cik 14 10
  • Emre Sevinç Emre Sevinç:
    ülkenin en kötü takımdır Galatasaray başarı sadece futbolunda vardır oda şahibelidir nede alt yapısı vardır bir basketi bir voleybolu hiç birdeyde ne ülkede nede avurapa başarısı vardır . 25 10 Yanıtla
  • sehmus fatih sehmus fatih:
    osimen Pasifik holding çok şey ifade ediyor anlayana 11 1 Yanıtla
  • sehmus fatih sehmus fatih:
    Pasifik holding osimen düzeneği araştırıldı. 8 1 Yanıtla
  • Cengiz Sahin Cengiz Sahin:
    gitmeyin abi 2 0 Yanıtla
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.