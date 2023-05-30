Yakından tanıdığımız isimler var! İşte temsilcimizin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

Inter'in İtalya Serie A'yı 4. bitirmeyi garantilemesinin ardından Süper Lig şampiyonu, Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılacak. Temsilcimizin ön elemedeki rakiplerinden bazıları belli oldu.
Şampiyonlar Ligi'ne 2. öne elemeden katılacak Türk ekibi, 1. ön elemeden gelen 15 takımdan biriyle rakip olacak. Süper Lig'i şampiyon bitiren temsilcimizin muhtemel rakiplerinden 12 tanesi belli oldu.
Süper Lig'i şampiyonu olan takım sezonu 25-26 Temmuz'da atacak. Temsilcimizin muhtemel rakipleri arasında Gheorghe Hagi'nin çalıştırdığı ve Albert Riera'nın takımı Olimpija yer alıyor.
Muhtemel rakiplerden bazıları şöyle:
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