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Yalçın Koşukavak: 'Planlarımızı çok iyi yaptık' - Son Dakika
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Yalçın Koşukavak: 'Planlarımızı çok iyi yaptık'

Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Şanlıurfaspor'u 1-0 yenerek aldıkları 3 puanın ardından planlarını çok iyi yaptıklarını söyledi. Koşukavak, oyuncularını tebrik ederken, Şanlıurfaspor'a da başarılar diledi.

Yalçın Koşukavak: \'Planlarımızı çok iyi yaptık\'
29.01.2024 - 23:13,
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- Yalçın Koşukavak: "Planlarımızı çok iyi yaptık"

ŞANLIURFA - Trendyol 1. Ligin 20. haftasında Şanlıurfaspor'u 1-0 yenerek 3 puan alan Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, planlarını çok iyi yaptıklarını söyledi.

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Şanlıurfaspor'u 1-0 yenerek 3 puan alan Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak maç sonu açıklamalarda bulundu. Planlarını çok iyi yaptıklarını söyleyen Koşukavak, "Her iki takımın futbolcularını kutluyorum. İki takım da çok iyi mücadele etti. Bizim bir hedefimiz var, başarabilirsek inşallah, play off için mücadele ediyoruz. Oyunu teknik yorumlamam gerekirse geçen haftaki Şanlıurfaspor'un 4-0'lık galibiyeti, devre arasında çok deneyimli oyuncu kadrosu alması bu maçın zorluk derecesini arttırıyordu. 4-0'lık skor, bir de oyuncu kalitesi yüksek oyuncular. biz planlarımızı çok iyi yaptık. oyunun her anını iyi oynadık. Oyuncularım çok samimi, içten oynadılar. kazandığımız için mutluyum. hepsini de tebrik ediyorum. Teorilerimizi, senaryolarımızı sahaya getiriyorlar. hepsinin ayağına, yüreğine sağlık. Şanlıurfaspor'a da kalan maçlarda başarılar diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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