Yalıkavakspor\'dan Bodrum\'da kritik zafer

16.05.2026 22:07  Güncelleme: 22:17
Kadınlar Hentbol Süper Ligi Play-off Grubu'nda Bodrum'un temsilcisi Armada Praxis Yalıkavak Spor Kulübü, Bodrum Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda Bursa Büyükşehir Belediyespor'u ağırladı. Kamuoyunda "Denizin Kızları" olarak bilinen Bodrum ekibi, karşılaşmanın başından sonuna kadar üstün bir oyun ortaya koyarak salondan 29-24 galip ayrıldı.

Mücadeleye etkili başlayan Yalıkavakspor, savunmadaki sert oyunuyla rakibine kolay sayı şansı tanımadı. Hücumda ise kanat organizasyonları ve hızlı hücumlarla skor üreten Bodrum temsilcisi, ilk yarıyı 14-11 önde tamamladı.

İkinci yarıda da tempoyu düşürmeyen Denizin Kızları, Bursa Büyükşehir Belediyespor'un geri dönüş çabalarına izin vermedi. Son bölümlerde oyunun kontrolünü tamamen elinde tutan Yalıkavakspor, sahadan 5 sayı farkla galip ayrılarak taraftarına büyük sevinç yaşattı.

Geçtiğimiz hafta Üsküdar Belediyespor karşısında alınan mağlubiyet sonrası moral arayan Yalıkavakspor, lider Bursa karşısında aldığı galibiyetle yeniden çıkışa geçti. Bodrum temsilcisi bu sonuçla hem play-off yarışında kritik bir virajı geçti hem de şampiyonluk iddiasını sürdürdü.

Yalıkavakspor'da Gülcan Tügel ile Ceylan Aydemir attıkları 8'er golle galibiyetin mimarları oldu. Nurceren Akgün Göktepe 5 gol kaydederken, Sofiia Bezrukova 3, Ziva Copi 2, Edanur Burhan, Betül Karaarslan ve İlke Yıldız ise birer golle skora katkı verdi.

Bursa Büyükşehir Belediyespor'da ise Cansu Akalın 5 golle takımının en skorer ismi olurken, Emine Gökdemir ile Joana Fortuna da Costa 4'er gol kaydetti.

Karşılaşmanın ardından değerlendirmede bulunan Armada Praxis Yalıkavak Spor Kulübü Başkanı Emin Palalı, "Bugün sahada yalnızca bir galibiyet değil, Yalıkavakspor'un karakteri vardı. Oyuncularımız, teknik ekibimiz ve tribündeki taraftarlarımızla birlikte Bodrum'a yakışan bir mücadele ortaya koyduk. Denizin Kızları bu kentin en önemli spor markalarından biri. Şampiyonluk yarışı nasıl şekillenirse şekillensin Yalıkavakspor'un sahadaki duruşu, emeği ve mücadelesi Bodrum için gurur kaynağı olmaya devam edecek" dedi.

Türkiye Hentbol Federasyonu müsabaka raporuna göre karşılaşmanın ilk yarısı 14-11 tamamlanırken, mücadeleyi Yalıkavakspor 29-24 kazandı. Karşılaşmada hakemlik görevini Gökhan Keskin ile Orhan Keskin yaptı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

