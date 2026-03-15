Denizin kızları nefes kesen maçta Üsküdar'ı devirdi
Denizin kızları nefes kesen maçta Üsküdar'ı devirdi

Denizin kızları nefes kesen maçta Üsküdar\'ı devirdi
15.03.2026 00:29  Güncelleme: 00:31
Bodrum'daki THF 2025-2026 Kadınlar Süper Ligi Play-Off etabında Yalıkavakspor, Üsküdar Belediyesi'ni 27-25 mağlup ederek şampiyonluk yarışındaki iddiasını kanıtladı. Maç sonunda Başkan Emin Palalı, oyuncularının performansından gurur duyduğunu belirtti.

THF 2025-2026 Kadınlar Süper Ligi Play-Off etabının 4. haftası, Bodrum'da muhteşem bir hentbol şölenine sahne oldu.

Lider Bursa Büyükşehir Belediyespor'u takibini sürdüren iki güçlü ekibin karşı karşıya geldiği kritik mücadelede, Armada Praxis Yalıkavakspor kendi seyircisi önünde Üsküdar Belediyesi Spor Kulübü'nü 27-25 mağlup etmeyi başardı. "Denizin Kızları" altın değerindeki galibiyetle şampiyonluk yarışındaki iddiasını bir kez daha kanıtladı.

Bodrum Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda saat 17.00'de başlayan ve Gökhan Keskin - Orhan Keskin hakem ikilisinin yönettiği karşılaşma, adeta bir taktik savaşı şeklinde geçti. Her iki takımın da maça hızlı ve istekli başlamasıyla tempo bir an olsun düşmedi. Karşılaşma boyunca iki takım arasındaki skor farkı en fazla 3'e çıkarken, izleyiciler heyecan dozu yüksek, gerçek bir "derbi" izleme fırsatı buldu. Etkili hücum organizasyonları ve sağlam savunmasıyla ilk yarıda oyunun kontrolünü elinde tutan Yalıkavakspor, soyunma odasına 16-13'lük üstünlükle gitti. İkinci yarıda Üsküdar Belediyesi'nin oyuna ortak olma çabalarına ve Fanta Diagouraga'nın skorer oyununa (9 gol) rağmen pes etmeyen Yalıkavakspor, Ceylan Aydemir (8 gol) ve Gülcan Tügel'in (7 gol) kritik anlarda sahneye çıkmasıyla sahadan 27-25 galip ayrılmasını bildi.

"Kızlarımızla gurur duyuyoruz, hedefimiz belli"

Karşılaşmayı protokol tribününden büyük bir heyecanla takip eden Armada Praxis Yalıkavakspor Kulübü Başkanı Emin Palalı, mücadeleyi Üsküdar Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Amine Cansu Çelik ile birlikte izledi. Palalı, maçın ardından takımı tebrik etti. Palalı yaptığı maç sonu değerlendirmesinde "Gerçekten nefesleri kesen, izleyenlere hentbol zevkini sonuna kadar yaşatan tam bir play-off mücadelesi oldu. Sahada son saniyeye kadar pes etmeyen, yüreğiyle oynayan kızlarımızla ne kadar gurur duysak azdır. Taraftarımızın muhteşem itici gücüyle, şampiyonluk yolundaki en zorlu virajlardan birini kayıpsız döndük. Bodrum'un takımımıza desteğini her zaman bekliyoruz. Hedefimiz çok net; bu inanç, hırs ve kararlılıkla zirve yürüyüşümüze devam edeceğiz" dedi.

Bu kritik Play-Off mücadelesindeki heyecan dolu maçı tribünden takip edenler arasında; Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı ve eşi, MHP Bodrum İlçe Başkanı Engin Galipoğlu ve eşi ile birlikte Yalıkavak Spor Kulübü Başkanı Emin Palalı da vardı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Denizin kızları nefes kesen maçta Üsküdar'ı devirdi - Son Dakika

