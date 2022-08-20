Geleneği bozmadı, kürsü yapmaya devam etti - Son Dakika
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Geleneği bozmadı, kürsü yapmaya devam etti

20.08.2022 18:04
Geleneği bozmadı, kürsü yapmaya devam etti

Yalova Altınova Belediyespor Kulübü Tekvandocusu Nisa Erdoğan, Sinop'ta düzenlenen Ümitler Türkiye Tekvando Şampiyonasında 3. olarak, bronz madalya kazandı.

Yalova Altınova Belediyespor Kulübü Tekvandocusu Nisa Erdoğan, Sinop'ta düzenlenen Ümitler Türkiye Tekvando Şampiyonasında 3. olarak, bronz madalya kazandı.

Ümitler Türkiye Tekvando Şampiyonasında Altınova Belediyespor Kulübü Tekvandocusu Nisa Erdoğan, Türkiye üçüncüsü oldu.

Snop'ta düzenlenen Ümitler Türkiye Tekvando Şampiyonasında Altınova Belediyespor Kulübü Tekvandocusu Nisa Erdoğan, Türkiye üçüncüsü oldu. 3 gün süren Ümitler Türkiye Şampiyonasına 81 ilden 2 bin 200 sporcu katılıyor.

Nisa Erdoğan; Temmuz 2019'da düzenlenen Yıldızlar Türkiye Tekvando Şampiyonasında Türkiye üçüncüsü ve 30 Mayıs 2022'de düzenlenen Muğla'da düzenlenen Gençler Türkiye Tekvando Şampiyonasında üçüncülük kürsüsüne çıkarak bronz madalyalar kazanmıştı.

Tekvandonun özellikle son yıllarda sıkça yaygınlaştığını ve Nisa Erdoğan'ın tüm şampiyonlarda derece yaptığını söyleyen Altınova Belediyespor Kulübü Tekvando Antrenörü İsa Gündağ, "Sporcumuz Nisa Erdoğan'ı tebrik ediyorum. Bizlere her türlü desteği veren Altınova Belediye Başkanımız Dr. Metin Oral'a teşekkür ederiz" diye konuştu.

Ümitler Tekvandoda Türkiye üçüncüsü olan Nisa Erdoğan'ı ilk kutlayan; Hocaları İsa Gündağ, annesi Filiz Alagöz Erdoğan, babası Ekrem Erdoğan ve Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral oldu. - YALOVA

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Kaynak: İHA

Türkiye, Yalova, Sinop, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Geleneği bozmadı, kürsü yapmaya devam etti - Son Dakika

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