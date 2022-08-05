Yalova Belediyesi adına güreşen Semih Turgut başarılarına devam ediyor - Son Dakika
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Yalova Belediyesi adına güreşen Semih Turgut başarılarına devam ediyor

05.08.2022 10:18
Yalova Belediyesi adına güreşen Semih Turgut başarılarına devam ediyor

Yalova Belediyesi adına yağlı güreşlere katılan Başpehlivan Semih Turgut başarılara imza atmaya devam ediyor.

Yalova Belediyesi adına yağlı güreşlere katılan Başpehlivan Semih Turgut başarılara imza atmaya devam ediyor.

Antrenörleri Sencer Sönmez ve Ekrem Yavuz eşliğinde müsabakalara hazırlanan ve yağlı güreş sezonuna güzel bir giriş yapan Semih Turgut, Bodrum Çömlekçi, Kütahya Domaniç güreşlerinde final yaparak sezona kürsülerle başladı.

Yalova Belediyesi ve Başkan Vekili Mustafa Tutuk adına güreşlere katılmaktan onur ve gurur duyduğunu belirten Semih Turgut, "Hazırlık dönemimizi güzel ve verimli bir şekilde geçirdik. Antrenörlerimiz Sencer Sönmez ve Ekrem Yavuz ile hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. 2022 yılı sezonuna güzel bir giriş yaptım. Bodrum/Çömlekçi, Kütahya/Domaniç güreşlerinde final yaparak kürsüye çıktım ve Yalova'yı burada en iyi şekilde temsil ettim. Ardından Tarihi Kırkpınar Güreşlerinde 3 tur yaparak ilk 16'ya kaldım. Çanakkale Bayramiç güreşlerinde ise Ali Gürbüz ile çeyrek final müsabakasında karşılaştım. Hedeflerime Allah'ın izniyle devam ediyorum. Önümüzde Balıkesir Kurtdere ve Antalya Elmalı Yağlı Güreşleri var. Bu güreşlerimizde Yalova'mızı en iyi şekilde temsil edeceğim. Bana maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar'a ve adına güreştiğim Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk'a teşekkür ederim" dedi. - YALOVA

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Kaynak: İHA

Yalova Belediyesi, Semih Turgut, Ekrem Yavuz, Yalova, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yalova Belediyesi adına güreşen Semih Turgut başarılarına devam ediyor - Son Dakika

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