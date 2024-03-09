Yalova'da düzenlenen Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Kupası-2 elemeleri tamamlandı - Son Dakika
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Yalova'da düzenlenen Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Kupası-2 elemeleri tamamlandı

Yalova\'da düzenlenen Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Kupası-2 elemeleri tamamlandı

HDI Sigorta Yalova Ortopedikler Spor Kulübü (YOSK), Avusturyalı rakibi 8TF Flink Stones Graz'ı 3 sayı farkla mağlup etmesine rağmen finallere gitme şansını yitirdi. Avusturya ekibi Stones Graz ve İtalya ekibi PDM Treviso finallere katılmaya hak kazandı.

09.03.2024 23:09  Güncelleme: 23:10
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Yalova'da düzenlenen Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Kupası-2 elemeleri tamamlandı.

HDI Sigorta Yalova Ortopedikler Spor Kulübü (YOSK), averaj hesaplarının yapıldığı organizasyonun kapanış müsabakasında en az 7 sayı farkla kazanması gereken maçta Avusturyalı rakibi 8TF Flink Stones Graz'ı 3 sayı farkla 85-82 mağlup etmesine rağmen finallere gitme şansını yitirdi.

90. Yıl Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini Türk temsilcisi 20-19 önde kaparken, devre arasına da 44-41'lik avantajla gitti. Üçüncü çeyrek sona erdiğinde farkı çift hanelere kadar çıkaran ve final periyoduna 65-55 önde giren HDI Sigorta YOSK, maçı da 85-82 kazandı.

YOSK galibiyeti almasına rağmen finallere gitme şansını kaçırdı.

Oynanan karşılaşmanın ardından elemeleri ilk sırada bitiren Avusturya ekibi Stones Graz, organizasyona katılmaya hak kazandı. Üçlü averaj sistemiyle ikinci olan İtalya ekibi PDM Treviso de Avrupa Kupası-3 Finalleri'ne gitme hakkı elde etti.

Elemeleri, İtalya temsilcisi ASD Handicap Sport Varese dördüncü ve Hollanda ekibi Only Friends de beşincilikle tamamladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Yalova'da düzenlenen Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Kupası-2 elemeleri tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yalova'da düzenlenen Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Kupası-2 elemeleri tamamlandı - Son Dakika
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