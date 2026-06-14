Yalova'da Türkiye-Avustralya Maçı Coşkuyla İzlenildi - Son Dakika
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Yalova'da Türkiye-Avustralya Maçı Coşkuyla İzlenildi

Yalova\'da Türkiye-Avustralya Maçı Coşkuyla İzlenildi
14.06.2026 10:10
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Yalova'da dev ekranda Türkiye ile Avustralya maçı izlendi, vatandaşlar büyük heyecan yaşadı.

Türkiye ile Avustralya arasında oynanan FIFA Dünya Kupası karşılaşması, Yalova'da büyük heyecana sahne oldu.

Türkiye ile Avustralya arasında oynanan FIFA Dünya Kupası karşılaşması, Yalova'da kurulan dev ekranda futbolseverleri bir araya getirdi. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Karşılaşma boyunca meydanı dolduran Yalovalılar, milli takımın mücadelesini büyük bir heyecanla takip etti. Maçın kritik anlarında coşku ve heyecan doruğa çıkarken vatandaşlar tezahüratlarıyla milli takıma destek verdi. Türkiye'nin 2-0 yenildiği maç sonrasında vatandaşlar meydandan buruk şekilde ayrıldı. - YALOVA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Yalova'da Türkiye-Avustralya Maçı Coşkuyla İzlenildi - Son Dakika

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