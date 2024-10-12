Yalova VİP, Urla\'yı 83-73 yendi

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nin 5. haftasında Yalova VİP, sahasında Urla Belediyesi'ni 83-73 yendi.
90. Yıl Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 18-14 öne geçen ev sahibi takım, devre arasına 38-22 üstünlükle gitti.
Üçüncü periyodu 55-41'lik avantajla kapatan Yalova temsilcisi, parkeden 10 sayı farkla 83-73 galip ayrıldı.
Yalova VİP, bu skorla sezonun ilk galibiyetini aldı.
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