Yalovaspor Basketbol, başantrenör Faruk Beşok ile yollarını ayırdı - Son Dakika
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Spor

Yalovaspor Basketbol, başantrenör Faruk Beşok ile yollarını ayırdı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin yeni takımlarından Yalovaspor Basketbol, başantrenör Faruk Beşok ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu. Yeni başantrenörün kısa süre içinde açıklanacağı belirtildi. Geçen sezon Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde şampiyon olan Yalovaspor Basketbol, ikinci kez Süper Lig'de mücadele edecek. Sezon hazırlıkları, oyuncuların sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından başlayacak.

30.08.2024 16:47
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekiplerinden Yalovaspor Basketbol, başantrenör Faruk Beşok ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Tarihinde ikinci kez Süper Lig'de mücadele etmeye hazırlanan kulüpten yapılan açıklamada, "Başantrenörümüz Faruk Beşok ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Basketbol Süper Ligi mücadelemizde bizimle olacak yeni başantrenörümüz kısa süre içinde duyurulacaktır." ifadesi kullanıldı.

Yalovaspor Basketbol, Beşok yönetiminde geçen sezon Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde şampiyonluğa ulaşarak bir üst lige yükselmişti.

Mevcut kadrodaki oyuncuların sağlık kontrollerinin tamamlandığı Yalovaspor Basketbol'da sezon hazırlıkları, iç ve dış transferde anlaşılan oyuncuların kontrollerinin ardından başlayacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Yalovaspor Basketbol, başantrenör Faruk Beşok ile yollarını ayırdı - Son Dakika

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