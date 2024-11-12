SALON: 90. Yıl
HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Zafer Yılmaz, Uğur Akyıldız
YALOVASPOR BASKETBOL: Peterka 16, Sherfield 11, Clark 3, McConico 15, Johnson 17, Kadir Bayram 22, Krampelj 4, Hill, Egemen Güven 2, Ege Özçelik, Boran Güler
YUKATEL MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Lomazs 25, Cooper 15, Cook 14, McLemore 16, Arca Tülüoğlu 4, Bleijenbergh 2, Ayberk Olmaz, Berke Aygündüz, Shittu
1'İNCİ PERİYOT: 22-24
DEVRE: 40-43
3'ÜNCÜ PERİYOT: 69-62
5 FAUL: 34.30 Arca Tülüoğlu (Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket)
Basketbol Süper Ligi'nin 6'ncı haftasında Yalovaspor Basketbol, evinde konuk ettiği Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 90-76 mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini aldı.
Son Dakika › Spor › Yalovaspor İlk Galibiyetini Aldı - Son Dakika
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