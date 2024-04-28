Yamaç Paraşütü PGAWC Dünya Kupası Alanya'da Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Yamaç Paraşütü PGAWC Dünya Kupası Alanya'da Tamamlandı

Yamaç Paraşütü PGAWC Dünya Kupası Alanya\'da Tamamlandı

Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından Alanya Belediyesi'nin ev sahipliği ve destekleri ile düzenlenen Yamaç Paraşütü PGAWC Dünya Kupası Yarışması 30 ülkeden 82 sporcunun katılımıyla tamamlandı. Şampiyonada nefes kesen mücadeleler yaşandı.

28.04.2024 19:46  Güncelleme: 19:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından Alanya Belediyesi'nin ev sahipliği ve destekleri ile düzenlenen Yamaç Paraşütü PGAWC Dünya Kupası Yarışması 30 ülkeden 82 sporcunun katılımıyla tamamlandı.

Hıdırellez uçuş alanından başlayan şampiyonada 3 gün boyunca pilotlar, 6'şar sorti uçuş yaparak hedefe en iyi inişi gerçekleştirmeye çalıştı. Kleopatra Plajı iniş alanında son bulan yarışlarda nefes kesen mücadeleler sergilendi.

Birinci etap şampiyonu Çinli Yang Chen

Yamaç Paraşütü PGAWC Dünya Kupası 1. Etap şampiyonu Çin Halk Cumhuriyeti'nden Yang Chen (Yang Chen Takımı) oldu. İkinci Slovenya'dan Matjaz Sluga (Papillion Paragliders Takımı) ve üçüncü Kosova'dan Fanol Sluga (Kosova Takımı) oldu. Kadınlar klasmanında kürsüye çıkan üçlü Çin Halk Cumhuriyeti'nden olurken; Xiangyan Kong (ferdi) birinci, Yanyun Fang (ferdi) ikinci ve Liao Qingli (ferdi) üçüncü olarak şampiyonayı tamamladı. Takımlar klasmanında birinci Papillion Paragliders Takımı, ikinci Kosova Takımı ve üçüncü Woody Valley Takımı oldu. Dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları yetkililer tarafından verildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Alanya Belediyesi, Türkiye, Alanya, Dünya, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Yamaç Paraşütü PGAWC Dünya Kupası Alanya'da Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:56 Trabzonspor, geriye düştüğü maçta Gaziantep FK’yı 4-2 yendi Trabzonspor, geriye düştüğü maçta Gaziantep FK'yı 4-2 yendi
20:06 Türk SİHA’ları Yunanistan’ı masrafa soktu: Milyarlık programa onay verdiler Türk SİHA'ları Yunanistan'ı masrafa soktu: Milyarlık programa onay verdiler
19:22 Müşterilerine küfürler yağdıran otelden açıklama: Hesabımız çalındı Müşterilerine küfürler yağdıran otelden açıklama: Hesabımız çalındı
16:56 İBB Başkanı İmamoğlu: Hamas’ı terör örgütü olarak değerlendiriyoruz İBB Başkanı İmamoğlu: Hamas'ı terör örgütü olarak değerlendiriyoruz
15:26 Türk vatandaştan “Milliyet farkı“ ücreti aldılar Bakanlığın inceleme başlattığı lüks otelden açıklama geldi Türk vatandaştan "Milliyet farkı" ücreti aldılar! Bakanlığın inceleme başlattığı lüks otelden açıklama geldi
20:20 Fransa’da efsane maç Tam 9 gol atıldı Fransa'da efsane maç! Tam 9 gol atıldı
19:57 Kastamonu’da köy muhtarı silahla vurularak öldürüldü Kastamonu'da köy muhtarı silahla vurularak öldürüldü
19:05 Samet Gümüş, Avrupa şampiyonu oldu Samet Gümüş, Avrupa şampiyonu oldu
18:39 Bıçaklı, sopalı saldırıya uğrayan minibüs sürücüsü, markete sığınarak canını kurtardı Bıçaklı, sopalı saldırıya uğrayan minibüs sürücüsü, markete sığınarak canını kurtardı
17:59 Göztepe, 2 yıl sonra Süper Lig’e döndü Göztepe, 2 yıl sonra Süper Lig'e döndü
16:59 Ümraniye’de İETT otobüsü iş yerinin bahçe duvarına çarptı Ümraniye'de İETT otobüsü iş yerinin bahçe duvarına çarptı
16:17 Hollanda’da McDonald’s şubeleri önünde İsrail protestosu Hollanda'da McDonald's şubeleri önünde İsrail protestosu
16:17 Adana’da otobüste ayağa kalkan kadın açık kapıdan düşerek hayatını kaybetti Adana'da otobüste ayağa kalkan kadın açık kapıdan düşerek hayatını kaybetti
16:14 Bakan Şimşek ’’Ülkemize dış kaynak gelmiyor’’ diyenlere sessiz kalmadı Bakan Şimşek ''Ülkemize dış kaynak gelmiyor'' diyenlere sessiz kalmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2024 21:27:06. #1.12#
SON DAKİKA: Yamaç Paraşütü PGAWC Dünya Kupası Alanya'da Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement