Yamaç paraşütü tutkunları Van'da buluşuyor - Son Dakika
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Yamaç paraşütü tutkunları Van'da buluşuyor

28.04.2022 14:38
Yamaç paraşütü tutkunları Van'da buluşuyor

Van Büyükşehir Belediyesinin himayesinde Türkiye'den ve yurtdışından birçok yamaç paraşütçüsü yarışmak için Van'a geliyor.

Van Büyükşehir Belediyesinin himayesinde Türkiye'den ve yurtdışından birçok yamaç paraşütçüsü yarışmak için Van'a geliyor.

Van Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Hava Sporları Federasyonu ve Van Sportif Havacılık Kulübünün ortak organizasyonunda yamaç paraşütü yarışması yapılacak. İklimi, dağları ve tepeleri ile yamaç paraşütü tutkunlarının yeni adresi olan Van, yüzlerce yamaç paraşütü pilotunu 27-29 Mayıs 2022 tarihleri arasında ağırlayacak. Tuşba ilçesine bağlı Ayanıs Mahallesi'nde gerçekleştirilecek yarışma renkli ve heyecanlı anlara sahne olması bekleniyor.

Türkiye Hava Sporları Federasyonundan onaylı olan yarışma, THSF yamaç paraşütü mesafe yarışmaları talimatnamesine de uygun olarak organize edilecek. Yarışmada federasyondan yetkililer de yer alacak.

Kentin tanıtımına katkı sağlamak için çalışmalarını sürdüren Van Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenecek yarışma ile sporcuların gelişiminin yanında bölgede bulunan uçuş yerlerinin yamaç paraşütü pilotlarına tanıtılması da amaçlanıyor.

Ayrıca yarışmaya katılmak ve yarışma detaylarına https://www.thsf.org.tr/tr/faaliyet-takvimi/turkiye-yamac-parasutu-hedef-sampiyonasi-van-yarismasi-VANHDF2022 adresinden ulaşılabileceği belirtildi. - VAN

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Büyükşehir Belediyesi, Van Valiliği, Türkiye, Van, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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