Ateşe benzin döküyorlar! TFF'den Galatasaray ve Fenerbahçe'ye ret - Son Dakika
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Spor

Ateşe benzin döküyorlar! TFF'den Galatasaray ve Fenerbahçe'ye ret

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Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe ile oynanacak derbi maçı öncesi Sloven hakem Slavko Vincic'in düdük çalmaması için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuruda bulundu. Ancak TFF, Galatasaray'ın bu talebini reddetti. TFF ise derbiye atanacak yabancı hakem konusunda iki takımın da taleplerine yanıt vermeyeceğini kulüplere bildirdi. Nihai karar TFF ile MHK tarafından ortaklaşa verilecek.

19.02.2025 15:35  Güncelleme: 15:45
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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbiyi yabancı hakemin yöneteceğini açıkladı.

GALATASARAY, VINCIC'İ İSTEMİYOR

Slovenya'dan Slavko Vincic, Romanya'dan Istvan Kovacs, Fransa'dan Clement Turpin ve Polonya'dan Szymon Marciniak isimleri ön plana çıktı.

Bu isimlerden Slavko Vincic'in ön plana çıkması üzerine Galatasaray Kulübü harekete geçti ve Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın Slovenya'da Maribor Kulübü'nün sahibi olması nedeniyle Vincic'i istemediğini TFF'ye bildirdi.

GALATASARAY'IN TALEBİNE RET

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; TFF, Vincic başvurusu sonrası Galatasaray'a olumsuz yanıt verdi. TFF, derbiye atanacak yabancı orta hakem konusunda iki takımın da taleplerine yanıt vermeyeceğini kulüplere bildirdi. Nihai kararın, TFF ile MHK ortak vereceği ve resmi site üzerinden kamuoyuna duyurulacağı cevabı verildi.

Ateşe benzin döküyorlar! TFF\'den Galatasaray ve Fenerbahçe\'ye ret

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Son Dakika Spor Ateşe benzin döküyorlar! TFF'den Galatasaray ve Fenerbahçe'ye ret - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (24)

  • Ferudun Ozmen:
    Zorla mı şampiyon yapmaya çalışıyorlar.. :) 6 puan fark ile öndesin kendi sahanda oynayacaksın ilk maçı deplasmanda kazanmışsın ikili averaj da öndesin eee daha neyin korkusu bu. Bozulan düzeninizin korkusu olmasın. 271 218 Yanıtla
  • VURKAÇOĞLU:
    Zorla Fenevi şampiyon yapmaya çalışıyorlar 232 174 Yanıtla
  • Cemilrepost Demiroğlu:
    gs liler kafayı yemiş, adı üstünde yabancı, hala ağlıyorlar, maçtan önce neden ağlıyorlar yatırım yapıyorlar 171 143 Yanıtla
  • Muammer Gökçetin:
    FFF(Fenerbahçe Futbol Federasyonu) En iyi kararı vereceğinden hiç şüphem yok Ne kadar dolap döndürseniz de, GS, hem Federasyonu hem de MHK'yi de yenip şampiyon olacak 143 133 Yanıtla
  • Kenan KODALAK:
    TFF NİN FENERİ REDDETME DİYE BİR DÜŞÜNCESİ DAHİ OLAMAZ 75 69 Yanıtla
  • Sergen:
    Marciniak kalitesinde birçok yabancı hakem varken, skandala karışmış sloveni dünya çapında diye tanıtmak planlı bi harekettir. Ülkemizin en büyük sivil toplum oluşumu GS'ı tehdit edenlerin o görevde yeri olamaz! 46 16 Yanıtla
  • Sergen:
    Belirlediği hakem, futbol ve özel hayatında skandallara karışmış torpilli. Ayarlayan UEFA başkanı Ceferin desen sürekli FB stadında, hacosman ve kocla çiftliklerde buluşuyor. FB'ye yanıt vermeyecekler ne alaka, zaten sürekli birlikte hareket ediyorlar! 30 14 Yanıtla
  • Emre Sunay:
    Yabancı hakemi buldunuz.... sızını arıyorsunuz. 19 14 Yanıtla
  • Can dostum:
    Bakalım Göreceğiz 13 2 Yanıtla
  • Elvan Aydiner:
    şu sikebachce , şike yapmaya rağmen bu durumdaysa , sen ne Büyük Takimsin Galatasaray 1 2 Yanıtla
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