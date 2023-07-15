Yapay zeka ile Şenol Güneş'e Volkan Konak şarkıları söylettirildi! Duyanlar gerçek sandı - Son Dakika
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Yapay zeka ile Şenol Güneş'e Volkan Konak şarkıları söylettirildi! Duyanlar gerçek sandı

15.07.2023 16:19

Yapay zeka kullanarak Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'e söylettirilen Volkan Konak şarkıları büyük ilgi gördü. Birçok kullanıcı farklı şarkılarda Güneş'in sesini kullanırken, olay kısa süre içerisinde bir sosyal medya akımına dönüştü.

Yapay zekanın hayatın her alanına entegre olmaya başlamasıyla birlikte ilginç içeriklerin sayısı her geçen gün artıyor. Son olarak ses tabanlı bir yapay zeka uygulamasıyla Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'e başta Volkan Konak olmak üzere farklı sanatçıların şarkıları söylettirildi.

GERÇEKTEN ŞENOL GÜNEŞ SÖYLÜYOR SANDILAR

Twitter'da "taliscamusss" ve "atipikistifra" isimli hesapların paylaştığı videolar sonrası adeta yapay zeka aracılığıylaŞenol Güneş'e şarkı söylettirme akımı başladı. Birçok kullanıcı videolara yaptığı yorumlarda yapay zeka farkını ayırt edemediklerini ve şarkıyı gerçekten Şenol Güneş'in söylediğini düşündüklerini belirtti. Bazı kullanıcılar ise yapay zekanın sınırının olmadığını ve bunun gelecek için oldukça tehlikeli olabileceği yorumlarında bulundu.

Sosyal medyada yapılan yorumların bazıları şöyle:

Yapay zeka ile Şenol Güneş'e Volkan Konak şarkıları söylettiler, sosyal medya yıkıldı! Akım dalga dalga büyüyor
Yapay zeka ile Şenol Güneş'e Volkan Konak şarkıları söylettiler, sosyal medya yıkıldı! Akım dalga dalga büyüyor
Yapay zeka ile Şenol Güneş'e Volkan Konak şarkıları söylettiler, sosyal medya yıkıldı! Akım dalga dalga büyüyor
Yapay zeka ile Şenol Güneş'e Volkan Konak şarkıları söylettiler, sosyal medya yıkıldı! Akım dalga dalga büyüyor
Yapay zeka ile Şenol Güneş'e Volkan Konak şarkıları söylettiler, sosyal medya yıkıldı! Akım dalga dalga büyüyor
Yapay zeka ile Şenol Güneş'e Volkan Konak şarkıları söylettiler, sosyal medya yıkıldı! Akım dalga dalga büyüyor
Yapay zeka ile Şenol Güneş'e Volkan Konak şarkıları söylettiler, sosyal medya yıkıldı! Akım dalga dalga büyüyor
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Volkan Konak, Şenol Güneş, Teknoloji, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yapay zeka ile Şenol Güneş'e Volkan Konak şarkıları söylettirildi! Duyanlar gerçek sandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yapay zeka ile Şenol Güneş'e Volkan Konak şarkıları söylettirildi! Duyanlar gerçek sandı - Son Dakika
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