Yarıda kalan maçtaki olay anonsu Belediye Başkanı yapmış - Son Dakika
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Spor

Yarıda kalan maçtaki olay anonsu Belediye Başkanı yapmış

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Yarıda kalan maçtaki olay anonsu Belediye Başkanı yapmış
28.05.2025 10:16
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Yarıda kalan maçtaki olay anonsu Belediye Başkanı yapmış
Haber Videosu

TFF 2. Lig play-off yarı final rövanş maçında Elazığspor ile Vanspor arasındaki karşılaşma, sportmenlik dışı davranışlar ve skandal açıklamalarla gündeme otururken, "Gömeceğiz bunları sahaya" şeklindeki anons büyük tepki çekmişti. Yarıda kalan maçtan saatler sonra ortaya çıkan görüntülerde söz konusu o anonsu Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın yaptığı görülüyor.

TFF 2. Lig play-off yarı final rövanş maçında Elazığspor ile Vanspor arasındaki karşılaşma, futbolun ötesine geçerek güvenlik açıkları, sportmenlik dışı davranışlar ve skandal açıklamalarla gündeme oturdu. Vanspor'un ilk maçı 4-1 kazanmasının ardından Elazığ'da oynanan rövanş mücadelesi, centilmenlikten uzak olaylarla gölgelendi.

MAÇ TATİL EDİLDİ

Karşılaşmanın 56. dakikasında Elazığ tribünlerinden atılan sert bir cisim yardımcı hakeme isabet etti. Hakem Ümit Öztürk, yaşanan bu olayların ardından maçı tatil ederek takımları soyunma odasına gönderdi.

"GÖMECEĞİZ BUNLARI SAHAYA"

Maçın 23. dakikasında Elazığspor'un attığı golün ardından saha kenarına gelen Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın mikrofonu eline alarak "Gömeceğiz bunları sahaya" şeklindeki söylemi büyük yankı uyandırdı.

Şahin Şerifoğulları, Elazığspor, Elazığ, Tatil, Spor, Van, Son Dakika

Son Dakika Spor Yarıda kalan maçtaki olay anonsu Belediye Başkanı yapmış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Bayram Izgoren:
    yani diyecek birsey yok spor bu hamaset duygulariyla yasayan guzel ulkemin guzel insanlari .ilk macta yenilmissin yapacak birsey yok 13 2 Yanıtla
  • sadullah nas:
    gevşek herif 6 3 Yanıtla
  • Halis demir:
    bizanslıya yapılmaz bu yapılanlar ayıptır. 7 2 Yanıtla
  • barış özcan:
    Bu yöneticiler olmasa, taraftarlar kol kola maç izleyecek. Ama gündemde kalmak ve piyasa yapmak için hepsi bir atar bir gider peşinde,taraftarda böyle olunca hoşuna gidiyor. 7 1 Yanıtla
  • Oa343862!:
    Reislerinden feyz almıştır, O koltuklara oturunca kendilerini Allah yerine koyuyorlar, Bu milletin parasıyla 20 milyonluk arabaya biniyor beyefendi. Aslında bu millet sizi bir gomecekti 7 ceddiniz muhtar olamayacaksınız.cok az kaldı. 3 1 Yanıtla
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