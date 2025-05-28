TFF 2. Lig play-off yarı final rövanş maçında Elazığspor ile Vanspor arasındaki karşılaşma, futbolun ötesine geçerek güvenlik açıkları, sportmenlik dışı davranışlar ve skandal açıklamalarla gündeme oturdu. Vanspor'un ilk maçı 4-1 kazanmasının ardından Elazığ'da oynanan rövanş mücadelesi, centilmenlikten uzak olaylarla gölgelendi.
Karşılaşmanın 56. dakikasında Elazığ tribünlerinden atılan sert bir cisim yardımcı hakeme isabet etti. Hakem Ümit Öztürk, yaşanan bu olayların ardından maçı tatil ederek takımları soyunma odasına gönderdi.
Maçın 23. dakikasında Elazığspor'un attığı golün ardından saha kenarına gelen Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın mikrofonu eline alarak "Gömeceğiz bunları sahaya" şeklindeki söylemi büyük yankı uyandırdı.
Son Dakika › Spor › Yarıda kalan maçtaki olay anonsu Belediye Başkanı yapmış - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (6)