Yarımada Spor Oyunları'nın tanıtımı Çeşme'de yapıldı - Son Dakika
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Yarımada Spor Oyunları'nın tanıtımı Çeşme'de yapıldı

21.04.2022 20:32
Yarımada Spor Oyunları'nın tanıtımı Çeşme'de yapıldı

Uzun bir aradan sonra bu yıl 16'ncısı gerçekleştirilecek olan Yarımada Spor Oyunları'nın tanıtım toplantısı Çeşme'de yapıldı.

Uzun bir aradan sonra bu yıl 16'ncısı gerçekleştirilecek olan Yarımada Spor Oyunları'nın tanıtım toplantısı Çeşme'de yapıldı.

Çeşme Ilıca Otel'de gerçekleştirilen Yarımada Spor Oyunları'nın tanıtım toplantısına, İzmir Vali Yardımcısı Mustafa Yıldız, Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı, Güzelbahçe Belediye Başkanı Bülent Bayraktar, Karaburun Kaymakamı Serap Özmençetin, Seferihisar Kaymakamı Naci Aktaş, Urla Kaymakamı Önder Can, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Urla Belediye Başkanı Murtaza Dayanç, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, İlçe Milli Eğitim Müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları katıldı.

23-29 Mayıs tarihleri arasında, Çeşme, Karaburun, Urla, Seferihisar ve Güzelbahçe'nin katılımıyla, "Hatdi Spora" sloganıyla Çeşme'de gerçekleştirilecek Yarımada Spor Oyunları'nda, Basketbol, Futbol, Kros, Mini Voleybol, Masa Tenisi, Plaj Voleybolu, Oryantiring, Satranç, Tenis, Yelken ve Açık Su Yüzme gibi spor branşlarında çeşitli yarışmalar düzenlenecek.

Bu yıl 16.ncısı gerçekleştirilecek olan Yarımada Spor Oyunları T.C Gençlik ve Spor Bakanlığı, İzmir Valiliği ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Çeşme Belediyesi, Karaburun Belediyesi, Seferihisar Belediyesi, Urla Belediyesi ve Güzelbahçe Belediyesi'nin destekleriyle yapılacak.

"Turizm anlamında mutlaka katkısı olacak"

Toplantıda bir konuşma yapan İzmir Vali Yardımcısı Mustafa Yıldız, "Yarımada Spor Oyunları oynanmaya başlandığı ilk günden itibaren gelenekselleşerek günümüze kadar gelmeyi başarmıştır. Bu denli heyecanlı, rekabet anlayışının hem yoğun olduğu hem de adil oyun anlayışı ile büyüyerek gelişen oyunlarının şehrimize de turizm anlamında mutlaka katkısı olacaktır. Büyük bir ekonomik güç desteğinden turizmin ekonomik etkileri yanında insanların birbirini tanımak, hoşgörüyü yerinde beraber yaşamak gibi birçok sosyal, kültürel unsurları bulunmaktadır. Bu bilinçle bu gibi spor organizasyonlarının devam etmesi için daha sıkı çalışacağız. Bu duygu ve düşüncelerle Yarımada Spor oyunlarının başarılı geçmesini ve hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

"Madalyaları Çeşme'den uzağa göndermek istemiyoruz"

Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı Yarımada Spor Oyunları'nı Çeşme'de tekrar canlandırmaktan gurur duyduğunu belirterek, "Gençlik ve Spor Müdürlüğümüz bizlere madalyaları teslim edecek ancak biz bu madalyaları Çeşme'den uzağa göndermek istemiyoruz. Kazasız belasız bir turnuva diliyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Spor faaliyetlerini bugüne kadar destekledik ve desteklemeye devam edeceğiz"

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran da oyunların Çeşme'de gerçekleştirilecek olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Yarımada Spor Oyunları, gençlerimizin faydalı faaliyetlerde bulunmalarına, günümüz gençlerinin internet ortamından bir an olsun uzaklaşmalarına büyük katkı sunacağını düşünüyorum. Çeşme Belediyesi olarak her türlü spor faaliyetlerini bugüne kadar destekledik ve desteklemeye devam edeceğiz" diye açıkladı. - İZMİR

Yarımada Spor Oyunları'nın tanıtımı Çeşme'de yapıldı
Yarımada Spor Oyunları'nın tanıtımı Çeşme'de yapıldı
Yarımada Spor Oyunları'nın tanıtımı Çeşme'de yapıldı
Yarımada Spor Oyunları'nın tanıtımı Çeşme'de yapıldı
Yarımada Spor Oyunları'nın tanıtımı Çeşme'de yapıldı
Yarımada Spor Oyunları'nın tanıtımı Çeşme'de yapıldı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Yarımada Spor Oyunları'nın tanıtımı Çeşme'de yapıldı - Son Dakika


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