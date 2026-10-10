Yarın Kocaelispor'u ağırlayacak Beşiktaş, evindeki 7 maçlık seriyi sürdürmek istiyor. - Son Dakika
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Yarın Kocaelispor'u ağırlayacak Beşiktaş, evindeki 7 maçlık seriyi sürdürmek istiyor.

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın saat 19.00'da Tüpraş Stadı'nda Kocaelispor'u ağırlayacak. Siyah-beyazlılar evinde bu sezon oynadığı 7 maçı da kazanırken, sakat Milot Rashica'dan yoksun çıkacak; kaptan Orkun Kökçü ise sarı kart ceza sınırında.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın Kocaelispor'u ağırlayacak.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakada hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy düdük çalacak.

Süper Lig'de oynadığı 6 maçta 4 galibiyet, 2 yenilgi yaşayan Vincenzo Italiano'nun öğrencileri, milli araya 12 puan ve averajla 3. sırada girdi.

Teknik direktör Selçuk İnan yönetimindeki Kocaelispor ise rakibi gibi 4 kez galip gelirken, 2 müsabakadan ise puansız ayrıldı ve 12 puanla 4. basamakta yer aldı.

Beşiktaş, Körfez temsilcisi karşısında kazanarak gelecek hafta oynanacak Trabzonspor maçına kayıpsız çıkmayı hedefliyor.

Tek eksik Rashica

Beşiktaş'ta Kocaelispor maçı öncesinde tek eksik oyuncu bulunuyor.

Siyah-beyazlılarda sağ uyluk üst adalesinde gerilme ve kanama tespit edilen Milot Rashica, formasından uzak kalacak.

Rashica, ülkesi Kosova'nın 4 Ekim'de Avusturya ile karşı karşıya geldiği mücadelede sakatlanmıştı.

Kaptan Orkun Kökçü ceza sınırında

Beşiktaş'ta kaptan Orkun Kökçü, Kocaelispor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Ligde Çorum FK, Erzurumspor FK ve Amed Sportif Faaliyetler karşısında sarı kart gören tecrübeli orta saha oyuncusu, yeşil-siyahlılarla oynanacak müsabakada bir kart daha görmesi halinde Trabzonspor maçında cezalı duruma düşecek.

İstanbul'da 7'de 7 yaptı

Kocaelispor ile yarın kozlarını paylaşacak siyah-beyazlı takım, bu sezon UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de "Dolmabahçe"de oynadığı 7 maçı da kazandı.

Avrupa kupalarında Midtjylland (1-0), Hradec Kralove (1-0), Kauno Zalgiris (3-0) ve Olimpik Marsilya'yı (4-1) yenen Beşiktaş, ligde ise Eyüpspor (1-0), Çorum FK (6-2) ve Erzurumspor FK'yi (3-0) mağlup etti.

İç sahada yoluna kayıpsız devam eden siyah-beyazlılar, taraftarı önünde 19 gol atarken 3 gole engel olamadı.

Beşiktaş, Kocaelispor'u yenerek evindeki galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Kaynak: AA
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