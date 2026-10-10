Yarın Kocaelispor\'u konuk edecek Beşiktaş, 29 günde 8 maça çıkacak

BEŞİKTAŞ, Süper Lig'in 7'nci haftasında sahasında Kocaelispor'u ağırlayacak. Yarın akşam saat 19.00'da Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek. Taşkınsoy'un yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Suat Güz yaparken, dördüncü hakem Burak Olcar olacak.

Siyah-beyazlılar geride kalan 6 haftada; 4 galibiyet, 2 mağlubiyet alarak 12 puan topladı ve 3'üncü sırada yer aldı. Kocaelispor da Beşiktaş gibi 4 galibiyet, 2 mağlubiyetle yine 12 puan topladı ve averajla Beşiktaş'ın ardından 4'üncü sıraya yerleşti. İki takım geçen sezon lig ve kupa olmak üzere 3 kez karşılaştı. Ligde oynanan karşılaşmalarda siyah-beyazlılar, rakibine 3-1 ve 1-0'lık skorlarla üstünlük kurarken, kupadaki mücadele 1-1 sonuçlandı.

ZORLU FİKSTÜR BAŞLIYOR

Beşiktaş, Kocaelispor maçıyla beraber yoğun ve zorlu bir fikstürün içine giriyor. 29 günde 8 maça çıkacak olan siyah beyazlılar, sırasıyla Kocaelispor, Hoffenheim, Trabzonspor, Crystal Palace, İstanbul Başakşehir, Kasımpaşa, Celtic ve Gençlerbirliği ile oynayacak. Siyah beyazlılar bu periyotta Kocaelispor, Crystal Palace, Başakşehir ve Gençlerbirliği ile içerde, Hoffenheim, Trabzonspor, Kasımpaşa ve Celtic ile deplasmanda karşılaşacak.

BEŞİKTAŞ'TA EKSİK FUTBOLCU BULUNMUYOR

Beşiktaş'ta Kosova-Avusturya milli maçında sakatlanan ve tedavisi devam eden Milot Rashica haricinde eksik futbolcu bulunmuyor. Milli arada diğer sakat futbolcuların iyileşmesi ve ülkelerine giden futbolcuların da sakatlanmadan gelmesiyle rahat bir nefes alan Vincenzo Italiano'yu en çok sevindiren gelişme ise Leandro Trossard ve Orkun Kökçü'nün takımla birlikte idmanlara başlaması oldu.

VINCENZO ITALIANO'DAN ROTASYON BEKLENMİYOR

Siyah beyazlı ekibin teknik direktörü Vincenzo Italiano'nun Kocaelispor karşısında rotasyon yapması beklenmiyor. Kaleyi Nübel'e emanet edecek olan Italiano, defans dörtlüsünü Murillo, Agbadou, Emirhan ve Rıdvan, orta sahayı ise Salih, Orkun ve Olaitan'dan oluşturacak. İtalyan teknik adamın hücum üçlüsünü ise Cerny, Trossard ve Vlahovic'ten kurması, yarın akşam beklenen kadro dizilimi olacak. Beşiktaş'ın yarınki muhtemel 11'i; "Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Salih, Orkun, Cerny, Olaitan, Trossard ve Vlahovic" şeklinde.

ORKUN KÖKÇÜ CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta Orkun Kökçü, 3 sarı kartla ceza sınırında bulunuyor. Çorum FK, Erzurumspor FK ve Amed Sportif Faaliyetler maçlarında sarı kart gören milli futbolcu, yarın akşam yine sarı kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek. Orkun cezalı olması halinde 8'inci haftada deplasmanda oynanacak Trabzonspor mücadelesinde takımdaki yerini alamayacak.