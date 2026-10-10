Yarın Kocaelispor'u konuk edecek Beşiktaş, 29 günde 8 maça çıkacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yarın Kocaelispor'u konuk edecek Beşiktaş, 29 günde 8 maça çıkacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yarın Kocaelispor\'u konuk edecek Beşiktaş, 29 günde 8 maça çıkacak
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'in 7. haftasında yarın saat 19.00'da Tüpraş Stadyumu'nda Kocaelispor'u ağırlayacak Beşiktaş, bu maçla 29 günde 8 karşılaşmaya çıkacak. İki takım da 12 puanla 3'üncü ve 4'üncü sırada yer alıyor.

BEŞİKTAŞ, Süper Lig'in 7'nci haftasında sahasında Kocaelispor'u ağırlayacak. Yarın akşam saat 19.00'da Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek. Taşkınsoy'un yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Suat Güz yaparken, dördüncü hakem Burak Olcar olacak.

Siyah-beyazlılar geride kalan 6 haftada; 4 galibiyet, 2 mağlubiyet alarak 12 puan topladı ve 3'üncü sırada yer aldı. Kocaelispor da Beşiktaş gibi 4 galibiyet, 2 mağlubiyetle yine 12 puan topladı ve averajla Beşiktaş'ın ardından 4'üncü sıraya yerleşti. İki takım geçen sezon lig ve kupa olmak üzere 3 kez karşılaştı. Ligde oynanan karşılaşmalarda siyah-beyazlılar, rakibine 3-1 ve 1-0'lık skorlarla üstünlük kurarken, kupadaki mücadele 1-1 sonuçlandı.

ZORLU FİKSTÜR BAŞLIYOR

Beşiktaş, Kocaelispor maçıyla beraber yoğun ve zorlu bir fikstürün içine giriyor. 29 günde 8 maça çıkacak olan siyah beyazlılar, sırasıyla Kocaelispor, Hoffenheim, Trabzonspor, Crystal Palace, İstanbul Başakşehir, Kasımpaşa, Celtic ve Gençlerbirliği ile oynayacak. Siyah beyazlılar bu periyotta Kocaelispor, Crystal Palace, Başakşehir ve Gençlerbirliği ile içerde, Hoffenheim, Trabzonspor, Kasımpaşa ve Celtic ile deplasmanda karşılaşacak.

BEŞİKTAŞ'TA EKSİK FUTBOLCU BULUNMUYOR

Beşiktaş'ta Kosova-Avusturya milli maçında sakatlanan ve tedavisi devam eden Milot Rashica haricinde eksik futbolcu bulunmuyor. Milli arada diğer sakat futbolcuların iyileşmesi ve ülkelerine giden futbolcuların da sakatlanmadan gelmesiyle rahat bir nefes alan Vincenzo Italiano'yu en çok sevindiren gelişme ise Leandro Trossard ve Orkun Kökçü'nün takımla birlikte idmanlara başlaması oldu.

VINCENZO ITALIANO'DAN ROTASYON BEKLENMİYOR

Siyah beyazlı ekibin teknik direktörü Vincenzo Italiano'nun Kocaelispor karşısında rotasyon yapması beklenmiyor. Kaleyi Nübel'e emanet edecek olan Italiano, defans dörtlüsünü Murillo, Agbadou, Emirhan ve Rıdvan, orta sahayı ise Salih, Orkun ve Olaitan'dan oluşturacak. İtalyan teknik adamın hücum üçlüsünü ise Cerny, Trossard ve Vlahovic'ten kurması, yarın akşam beklenen kadro dizilimi olacak. Beşiktaş'ın yarınki muhtemel 11'i; "Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Salih, Orkun, Cerny, Olaitan, Trossard ve Vlahovic" şeklinde.

ORKUN KÖKÇÜ CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta Orkun Kökçü, 3 sarı kartla ceza sınırında bulunuyor. Çorum FK, Erzurumspor FK ve Amed Sportif Faaliyetler maçlarında sarı kart gören milli futbolcu, yarın akşam yine sarı kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek. Orkun cezalı olması halinde 8'inci haftada deplasmanda oynanacak Trabzonspor mücadelesinde takımdaki yerini alamayacak.

Kaynak: DHA
KocaelisporBeşiktaşTüpraşFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte Montella’nın yerine düşünülen 2 iddialı isim İşte Montella'nın yerine düşünülen 2 iddialı isim
Emre Belözoğlu, Barış Alper Yılmaz’ın golünden sonra çıldırdı Emre Belözoğlu, Barış Alper Yılmaz'ın golünden sonra çıldırdı
Hamid’in sağlık durumunda üzen gelişme Müge Anlı isyan etti Hamid'in sağlık durumunda üzen gelişme! Müge Anlı isyan etti
Kerem Demirbay’dan kendisini ıslıklayan Galatasaray taraftarına mesaj Kerem Demirbay'dan kendisini ıslıklayan Galatasaray taraftarına mesaj
80 dakika boyunca gol olmayan maçın son dakikalarında yaşananlar inanılmaz 80 dakika boyunca gol olmayan maçın son dakikalarında yaşananlar inanılmaz
CHP kurultayı öncesi Özgür Özel hakkında delege planı iddiası CHP kurultayı öncesi Özgür Özel hakkında delege planı iddiası
11:06
İstanbul’un en işlek yollarından biri kapanıyor Tam 12 gün sürecek
İstanbul'un en işlek yollarından biri kapanıyor! Tam 12 gün sürecek
10:52
İlkay Gündoğan’dan Barcelona maçı öncesi olay sözler: Niye hazır olayım
İlkay Gündoğan'dan Barcelona maçı öncesi olay sözler: Niye hazır olayım?
10:40
’Ankara Abisi’ gözaltına mı alındı
'Ankara Abisi' gözaltına mı alındı?
10:25
Ataşehir ve Eyüpsultan’da bugün seçim var Biri el değiştirebilir
Ataşehir ve Eyüpsultan'da bugün seçim var! Biri el değiştirebilir
10:07
İsrailli rakibinin elini havada bıraktı 35 saniyede mindere gömdü
İsrailli rakibinin elini havada bıraktı! 35 saniyede mindere gömdü
09:53
Usta ismin cenazesinde dekolte krizi Başını örttü ama kıyafetine eleştiri yağdı
Usta ismin cenazesinde dekolte krizi! Başını örttü ama kıyafetine eleştiri yağdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2026 11:22:23. #7.12#
SON DAKİKA: Yarın Kocaelispor'u konuk edecek Beşiktaş, 29 günde 8 maça çıkacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei