Yaşar Üniversitesi Kadın Voleybol Takımı Süper Lig Türkiye ikincisi oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Yaşar Üniversitesi Kadın Voleybol Takımı Süper Lig Türkiye ikincisi oldu

Yaşar Üniversitesi Kadın Voleybol Takımı Süper Lig Türkiye ikincisi oldu

Yaşar Üniversitesi Kadın Voleybol Takımı, Üniversitelerarası Süper Lig Kadın Voleybol Yaz Oyunları'nda Süper Lig Türkiye ikincisi oldu. Ankara'da oynanan maçlarda Bahçeşehir Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Ege Üniversitesi ve Doğuş Üniversitesi'ni mağlup eden takım, finalde Marmara Üniversitesi'ne 0-3 mağlup olarak ikinci oldu. Takım, geçmiş yıllarda da Üniversiteler Spor Ligi (ÜNİLİG) şampiyonluklarına ve başarılara imza atmıştı.

27.05.2024 11:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yaşar Üniversitesi Kadın Voleybol Takımı, Üniversitelerarası Süper Lig Kadın Voleybol Yaz Oyunları'nda Süper Lig Türkiye ikincisi oldu.

Üniversitelerarası Süper Lig Kadın Voleybol Yaz Oyunları'nda maçlarda mücadele vererek rakip takımları mağlup eden Yaşar Üniversitesi Kadın Voleybol Takımı, Süper Lig Türkiye ikincisi oldu. 19-24 Mayıs tarihlerinde Ankara'da oynanan Süper Lig maçlarında sırasıyla Bahçeşehir Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Ege Üniversitesi ve Doğuş Üniversitesi'ni mağlup eden Yaşar'ın Sultanları, finalde Marmara Üniversitesi ile oynayarak 0-3 maç sonucu ile ikinci olmaya hak kazandı. Takımın oyuncularından Melisa Ayas, Simay Cinbaz, Begüm Can, Elif Sude Karabağ, Ilgaz Soğukdağ, Derin Demirel, Buse Gül, Ece Türkben, Ahsen Yıldırım, İncinaz Apayadın, Ezgi Çınar, Nisa Gazi, Selin Filiz, Selin Azra Çimen'den oluşan takım, geçtiğimiz yıllarda da üst üste Üniversiteler Spor Ligi (ÜNİLİG) şampiyonluklarına ve pek çok başarıya imza atmıştı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Bahçeşehir Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Türkiye, Ankara, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Yaşar Üniversitesi Kadın Voleybol Takımı Süper Lig Türkiye ikincisi oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üzerinden asırlar da geçse darbecileri unutmayacağız ve affetmeyeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üzerinden asırlar da geçse darbecileri unutmayacağız ve affetmeyeceğiz
12:16 Reisi’nin cansız bedeni de Kasım Süleymani gibi yüzüğünden tanındı Reisi'nin cansız bedeni de Kasım Süleymani gibi yüzüğünden tanındı
11:35 Başkanı makam odasında döven memur: ’Gıcıklık hakkımı kullanıyorum, bana oy vermediniz’ dedi Başkanı makam odasında döven memur: 'Gıcıklık hakkımı kullanıyorum, bana oy vermediniz' dedi
11:00 İsrail saldırısında masum siviller diri diri yanarken ABD’den tek cümlelik açıklama geldi İsrail saldırısında masum siviller diri diri yanarken ABD'den tek cümlelik açıklama geldi
22:49 10 kişinin öldüğü kazanın tanığı: Muavinin ’Bir aracı solladık ve direksiyon hakimiyetini kaybettik’ dediğini duydum 10 kişinin öldüğü kazanın tanığı: Muavinin 'Bir aracı solladık ve direksiyon hakimiyetini kaybettik' dediğini duydum
11:49 Ünlü isimler, Filenin Sultanları’nın ekonomi sınıfında uçmasına tepki gösterdi: Çilenin Sultanları Ünlü isimler, Filenin Sultanları'nın ekonomi sınıfında uçmasına tepki gösterdi: Çilenin Sultanları
11:42 Rasim Ozan Kütahyalı, yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş fotoğraf paylaştı Rasim Ozan Kütahyalı, yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş fotoğraf paylaştı
11:04 Lig bitti ama gerilim devam ediyor Ahmet Çakar’dan düşen takımlarla ilgili bomba iddia Lig bitti ama gerilim devam ediyor! Ahmet Çakar'dan düşen takımlarla ilgili bomba iddia
10:51 Tarifeli uçak krizi büyüyor THY ile federasyon birbirine düştü Tarifeli uçak krizi büyüyor! THY ile federasyon birbirine düştü
10:34 Komşularıyla mahkemelik olan Polat çifti hakim karşısında Dilan, duruşmada eşine seslendi Komşularıyla mahkemelik olan Polat çifti hakim karşısında! Dilan, duruşmada eşine seslendi
10:16 Okul müdürün beslediği 2 kangal köpeği 11 yaşındaki öğrenciye saldırdı Okul müdürün beslediği 2 kangal köpeği 11 yaşındaki öğrenciye saldırdı
10:04 Adana’da yakalanan suç örgütü lideri İsmail Abdo, 20 bin lira kefalet ödeyip serbest kaldı Adana'da yakalanan suç örgütü lideri İsmail Abdo, 20 bin lira kefalet ödeyip serbest kaldı
10:02 Avrupa’dan Togg’a övgü yağıyor Tesla’nın önüne geçti Avrupa'dan Togg'a övgü yağıyor! Tesla'nın önüne geçti
09:49 Takımı son dakika golleriyle küme düşen Emre Belözoğlu çılgına döndü Takımı son dakika golleriyle küme düşen Emre Belözoğlu çılgına döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2024 13:20:59. #1.11#
SON DAKİKA: Yaşar Üniversitesi Kadın Voleybol Takımı Süper Lig Türkiye ikincisi oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement