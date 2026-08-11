Yasin Genç Dünya İkincisi Oldu - Son Dakika
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Yasin Genç Dünya İkincisi Oldu

Yasin Genç Dünya İkincisi Oldu
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Yasin Genç, Aba Güreşi Şampiyonası'nda 85 kg'da gümüş madalya kazanarak Niğde'yi gururlandırdı.

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde düzenlenen Türk Devletleri Dünya Aba Güreşi Şampiyonası'nda Niğdeli sporcu Yasin Genç, 85 kilogram kategorisinde dünya ikinciliği elde etti.

9 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilen ve farklı ülkelerden sporcuların mücadele ettiği şampiyonada başarılı bir performans sergileyen Niğdeli sporcu, rakiplerini geride bırakarak finale yükseldi. Final müsabakasının ardından organizasyonu ikinci sırada tamamlayan Yasin Genç, kazandığı gümüş madalyayla Niğde'ye büyük gurur yaşattı.

Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü de yayımladığı mesajda Yasin Genç'i tebrik ederek, başarısında emeği bulunan antrenörleri ve ailesini kutladı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Yasin Genç Dünya İkincisi Oldu - Son Dakika

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