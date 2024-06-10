Yasin Özcan, A Milli Futbol Takımı kadrosuna dahil edildi - Son Dakika
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Yasin Özcan, A Milli Futbol Takımı kadrosuna dahil edildi

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Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda bulunan Yasin Özcan, A Milli Futbol Takımı'nın Polonya ile yapacağı özel maçın kadrosuna dahil edildi.

10.06.2024 10:32
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Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda bulunan savunma oyuncusu Yasin Özcan, bugün A Milli Futbol Takımı'nın Polonya ile yapacağı özel maçın müsabaka kadrosuna dahil edildi.

YASİN ÖZCAN KADROYA DAHİL EDİLDİ

Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; 18 yaşındaki futbolcu, sabah saatlerinde A Milli Takım'ın Varşova'daki kampına katıldı.

TFF AÇIKLAMA YAPTI

TFF'den yapılan açıklamada Kasımpaşa'nın genç oyuncusu Yasin Özcan'ın eklendiği belirtildi ve "Ümit Millî Takımımızın aday kadrosunda bulunan savunma oyuncusu Yasin Özcan, bugün A Milli Takımımızın Polonya ile yapacağı özel maçın müsabaka kadrosuna dahil edildi. 18 yaşındaki futbolcu, sabah saatlerinde A Milli Takımımızın Varşova'daki kampına katıldı." ifadeleri yer aldı.

A ve Ümit Milli Takımları, daha önceden belirlenen program çerçevesinde Polonya'nın başkenti Varşova'da kamp yapıyor. İki takım, Polonya- Türkiye A Milli özel maçını takiben, 11 Haziran'da karşılıklı bir antrenman maçı oynayacak.

Yasin Özcan, A Milli Futbol Takımı kadrosuna dahil edildi
Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Yasin Özcan, A Milli Futbol Takımı kadrosuna dahil edildi - Son Dakika

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