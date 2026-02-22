Geride bıraktığımız sezon Fenerbahçe forması giyen 39 yaşındaki Bosna-Hersekli golcü Edin Dzeko, ara transfer döneminde transfer olduğu Schalke 04 kariyerine fırtına gibi başladı. Deneyimli oyuncu,yaşın sadece bir sayı olduğunu futbolseverlere bir kez daha hatırlattı.
Almanya 2. Bundesliga Ligi'nin 23. haftasında Schalke 04 ile Magdeburg karşı karşıya geldi. Arena AufSchalke Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Schalke 04, 5-3 kazandı. Schalke 04'e galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Jean Hugonet (K.K), 39. dakikada Edin Dzeko, 49 ve 68. dakikada Kenan Karaman, 65. dakikada Edin Dzeko'nun asistinde Dejan Ljubicic kaydetti.
Transfer olduğu günden bu yana başarılı grafiği ile dikkat çeken Dzeko, yeni takımıyla çıktığı 5 maçta 4 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
Bu sonuçla birlikte 46 puana yükselen Schalke 04, liderlik koltuğuna oturdu. Magdeburg ise 23 puanda kaldı.
Son Dakika › Spor › Durmak bilmiyor! Yaşın sadece bir sayı olduğunu ispat eden adam: Edin Dzeko - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (4)