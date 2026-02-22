Durmak bilmiyor! Yaşın sadece bir sayı olduğunu ispat eden adam: Edin Dzeko

Geride bıraktığımız sezon Fenerbahçe forması giyen 39 yaşındaki Bosna-Hersekli golcü Edin Dzeko, ara transfer döneminde transfer olduğu Schalke 04 kariyerine fırtına gibi başladı. Deneyimli oyuncu,yaşın sadece bir sayı olduğunu futbolseverlere bir kez daha hatırlattı.

DZEKO 1 GOL, 1 ASİSTLE TAKIMINA MAÇI KAZANDIRDI

Almanya 2. Bundesliga Ligi'nin 23. haftasında Schalke 04 ile Magdeburg karşı karşıya geldi. Arena AufSchalke Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Schalke 04, 5-3 kazandı. Schalke 04'e galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Jean Hugonet (K.K), 39. dakikada Edin Dzeko, 49 ve 68. dakikada Kenan Karaman, 65. dakikada Edin Dzeko'nun asistinde Dejan Ljubicic kaydetti.

DZEKO 5 MAÇTA 7 GOLE KATKI YAPTI

Transfer olduğu günden bu yana başarılı grafiği ile dikkat çeken Dzeko, yeni takımıyla çıktığı 5 maçta 4 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

SCHALKE LİDERLİĞE YÜKSELDİ

Bu sonuçla birlikte 46 puana yükselen Schalke 04, liderlik koltuğuna oturdu. Magdeburg ise 23 puanda kaldı.