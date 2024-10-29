Yat Yarışları ile Ülke Tanıtımı - Son Dakika
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Spor

Yat Yarışları ile Ülke Tanıtımı

Yat Yarışları ile Ülke Tanıtımı

Cumhurbaşkanlığı Yat Yarışları, Türkiye'nin uluslararası arenada tanıtımında önemli rol oynuyor.

29.10.2024 17:10
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İSTANBUL Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, "Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları, ülke tanıtımı için çok kritik ve çok önemli bir marka haline geldi. Sadece tanıtım da değil, mavi vatanın en uzak köşesine kadar şanlı bayrağımızı dalgalandırıyor olmak da çok değerli. Burada sırf donanmamızla değil, sivil toplum örgütlerimizle ve yelkencilerimizle olmanın da ayrıca önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın katkıları ve İstanbul Valiliği işbirliğinde, İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü tarafından organize edilen Cumhurbaşkanlığı 5'inci Uluslararası Yat Yarışları'nda 14 farklı ülkeden gelen 88 ekip, İstanbul Boğazı'nda mücadele etti.

Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulunan İAYYK Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, "Açık denizlerde bayrağımızı dalgalandırmak üzere elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Çok gururlu olduklarını ifade eden Yemlihaoğlu, "Gerçekten çok gururluyuz. 88 ekip boğazın bilinmez ve zorlu parkurunda yarışıyor. İki kıtanın birleştiği, dünyada eşi benzeri olmayan bir parkur. 21 milyonluk bir şehrin tam kalbinde. 29 Ekim olması da bizi ayrıca çok gururlandırıyor. Türk denizcileri, tarihimizin kırılma noktalarında hep başroldeler. Çanakkale, Preveze, Samsun, Kıbrıs… Sayılamayacak kadar kahramanlık hikayeleriyle dolu bir topluluk. Bence yelkenciler Türkiye'deki ihtiyacımız olan rol modelde insanlar. Biz de onlara en iyi şekilde hizmet ettiğimiz için, bu imkanları sağladığımız için çok mutluyuz" diye konuştu.

'HEPSİNİN GÖZLERİNDE GÖRDÜĞÜM HAYRANLIK VE TAKDİR DUYGUSU'

Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları'nın ülke tanıtımı için çok kritik bir yerde olduğunu ifade eden Yemlihaoğlu, "Şu anda bulunduğumuz teknede 17 tane uluslararası basın mensubu yarışı izliyorlar. Hepsinin gözlerinde gördüğüm hayranlık ve takdir duygusu. Ülkemizi elbette ki her alanda tanıtmalıyız. Denizcilik de bunların en önemlilerinden biri. Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları, ülke tanıtımı için çok kritik ve çok önemli bir marka haline geldi. Sadece tanıtım da değil, mavi vatanın en uzak köşesine kadar şanlı bayrağımızı dalgalandırıyor olmak da çok değerli. Burada sırf donanmamızla değil, sivil toplum örgütlerimizle, yelkencilerimizle birlikte olmanın da ayrıca önemli olduğunu düşünüyorum" ifadelerinde bulundu.

'AÇIK DENİZLERDE BAYRAĞIMIZI DALGALANDIRMAK ÜZERE ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ'

Yelken branşının çok zorlu olduğunu dile getiren Ekrem Yemlihaoğlu, sözlerini ise şöyle tamamladı:

"Aslında yat dediğimizde aklımıza hep romantik bir durum geliyor ama aslında öyle değil. Yelken büyük eziyetler çekilen çok zorlu bir branş. Sabah biz kaloriferlere yapışıp ısınmaya çalışırken 6-7 yaşındaki çocukların denizde olduğunu düşünün. Böyle zor bir spor dalı. Her çeşit alt branşın bence ciddiyetle üzerinde durulması lazım. Bizim üzerimize düşen bu alanda yat branşı. Dolayısıyla açık denizlerde bayrağımızı dalgalandırmak üzere elimizden geleni yapıyoruz."

Kaynak: DHA

İstanbul Boğazı, Sivil Toplum, Etkinlikler, Denizcilik, İstanbul, Türkiye, Kültür, Turizm, Spor, Son Dakika

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