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Yatabare, Samuel Eto'o'dan sonra bir ilke imza attı! - Son Dakika

Yatabare, Samuel Eto'o'dan sonra bir ilke imza attı!

30.11.2021 11:37
Yatabare, Samuel Eto'o'dan sonra bir ilke imza attı!

A.Hatayspor filelerine 3 gol gönderen DG Sivasspor'un deneyimli oyuncusu Mustapha Yatabare, Süper Lig tarihinde Samuel Eto'o'nun ardından hat-trick yapan en yaşlı ikinci yabancı oyuncu oldu.

A. Hatayspor filelerine 3 gol gönderen DG Sivasspor'un deneyimli oyuncusu Mustapha Yatabare, Süper Lig tarihinde Samuel Eto'o'nun ardından hat-trick yapan en yaşlı ikinci yabancı oyuncu oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Sivasspor sahasında ağırladığı Hatayspor'u Pedro Henrique ve Mustapha Yatabare'nin (3) golleriyle 4-0 mağlup etti. Zorlu 90 dakikaya Yatabare'nin attığı goller damgasını vurdu.

Hatayspor filelerine 3 gol gönderen 35 yaşındaki Mustapha Yatabare, Süper Lig tarihinde Samuel Eto'o'nun 36 yaşındayken Adanaspor'a attığı 3 golün ardından hat-trick yapan en yaşlı ikinci yabancı oyuncu oldu.

Sivasspor'da 93 maça çıktı

2019-2020 sezonunda Konyaspor'dan Sivasspor'a transfer olan Malili oyuncu bu zamana kadar Sivasspor'da 93 maça çıktı. 76 kez ilk 11'de görev alan Yatabare, 31 kez gol atarken, 9 kez de asist yaptı. 17 kez de sarı kartla cezalandırılan tecrübeli oyuncu Sivasspor'da 6 bin 717 dakika da forma giydi. - SİVAS

Yatabare, Samuel Eto'o'dan sonra bir ilke imza attı!
Yatabare, Samuel Eto'o'dan sonra bir ilke imza attı!
Yatabare, Samuel Eto'o'dan sonra bir ilke imza attı!
Yatabare, Samuel Eto'o'dan sonra bir ilke imza attı!

Spor Toto Süper Lig, Mustapha Yatabare, Samuel Eto, Sivasspor, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Yatabare, Samuel Eto'o'dan sonra bir ilke imza attı! - Son Dakika Spor


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