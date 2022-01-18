Yaylabayır'da gençler halı sahada buluştu

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde gençlik yatırımları hızla devam ediyor. Gençlerin rahatça spor yapabilecekleri alanların oluşturulması adına kırsal mahallelerde yapılan halı sahalar gençlerin buluşma merkezi oluyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Spor Toto ve Sındırgı Belediyesi işbirliği ile kırsal mahallelere 5 halı saha kazandırıldı. Bu sayede gençler toprak sahaların yerine spor kompleksi niteliğindeki sahalarda spor yapmaya başladılar.

Sındırgı protokolü de gençleri bu alanda yalnız bırakmıyor. Gençliğe ve spora önem veren Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş gençlerle halı saha maçlarında buluşuyor. Yaylabayır kırsal mahallesine yapılan halı sahada gerçekleştirilen dostluk maçında kazanan da dostluk oldu.

Sosyal belediyecilik ve gönül belediyeciliği ile gençlerin gönlüne girmenin, onlarla bir olmanın önemli olduğunu belirten Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, "Sındırgı Belediyesi olarak farklı platformlarda vatandaşımızla bir olmaya devam ediyoruz. Bugün Yaylabayır mahallemizdeyiz. Buradaki gençlerimizle beraber bir halı sahada buluştuk. Biz her hafta zaten kendimiz Sındırgı merkezde bu işi yapıyoruz. Şimdi de gençlerimizle burada beraber olmak istedik. Tabi Büyükşehirimizin imkanlarıyla beraber kırsal mahallelerimize de yapılan halı sahalar aslında gençleri, insanları bir araya topluyor. Hem seyircisi hem spor yapanları her yaştan insanın spor yapma imkanına fırsat veriyor. Bu sebeple de hem Büyükşehirimize teşekkür ediyorum hem de sosyal belediyecilik, gönül belediyeciliğinin nasıl olduğunu gösteren bir Sındırgı Belediyesi en büyük arzumuzdu. Elhamdülillah bu gerçekleşiyor. Gençlerimizle, halkımızla bir olmaya devam ediyoruz" dedi.

Yaylabayır Muhtarı Mustafa Eraslan, "Yaylabayır mahallesinde gençlerimizin Başkanımızla beraber organize ettikleri halı saha maçındayız. Şimdi bize de bu bir fırsat oldu. Başkanımıza hem gençlerimizin taleplerini iletmek hem de burada vakit geçirmek için toplandık. Dilerim iyi bir maç olur, mahallemizin gençleri kazanır. Gönlümüz mahallemizin gençlerinden yana" diye konuştu.

Yaylabayır mahallesi gençlerinden İbrahim İlhan ise, "Başkanımızın desteğiyle halı sahamızı yaptık. ve bizi kırmayıp buraya kadar geldi. Vermiş olduğu desteklerden dolayı kendisine teşekkür ederiz. Bizim de gençler olarak taleplerimiz var, umarım yerine ulaşır taleplerimiz. Başkanımıza güveniyoruz. Başkanımız yapar, inanıyoruz" şeklinde konuştu. - BALIKESİR