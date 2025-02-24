YayTanSay Kulübü Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası'nda 12 Madalya Kazandı - Son Dakika
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YayTanSay Kulübü Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası'nda 12 Madalya Kazandı

YayTanSay Kulübü Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası\'nda 12 Madalya Kazandı

Kayseri'de düzenlenen Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası'nda YayTanSay kulübü, 12 madalya kazanarak büyük bir başarı elde etti. Kulüpten 3 altın, 6 gümüş ve 3 bronz madalya sahibi olan sporcular, Mart ayında Antalya'da yapılacak Türkiye Şampiyonası'na katılacak.

24.02.2025 09:14  Güncelleme: 09:15
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Yıldızlar Taekwondo Kayseri Şampiyonası'nda YayTanSay kulübü 12 madalya kazandı.

Kocasinan Belediyesi Barbaros tesislerindeki şampiyonaya 20'ye yakın kulüpten 300 sporcu katıldı. 21-23 Şubat tarihlerindeki Şampiyonanın önemli kulüplerinden YayTanSay'dan 12 sporcu 3 altın, 6 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı. Yunus Emre Sayan antrenörlüğünde 16 sporcu ile şampiyonaya katılan YayTanSay kulübünden Emir Haktan Aktepe, Halime Sena Ekinci ve Ecrin Selçuk altın madalya kazanırken, Didem Yalçın, Mahmud Emin Aydın, Ali Fırat Aydın, Yunus Emre Çoban, Yunus Kuzey Pınarcı ve Hatice Korkmaz gümüş madalya sahibi oldu. Hanife Nilay Özmen, Zeynep Sofuoğlu ve Kaan Karakoç da gümüş madalya kazanan isimler olarak üçüncü kürsüsüne çıktı.

Dereceye giren başarılı sporcular, Mart ayında Antalya'da gerçekleştirilecek Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'na katılacak. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor YayTanSay Kulübü Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası'nda 12 Madalya Kazandı - Son Dakika

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