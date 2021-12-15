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Yedek oyuncusu dahi olmaya takım geçtiğimiz yılın formalarıyla sahaya çıkıyor - Son Dakika

Yedek oyuncusu dahi olmaya takım geçtiğimiz yılın formalarıyla sahaya çıkıyor

15.12.2021 12:43
Yedek oyuncusu dahi olmaya takım geçtiğimiz yılın formalarıyla sahaya çıkıyor

Denizli'yi Ampute Süper Ligi'nde temsil eden Denizli Ampute Futbol Takımı, ekonomik sorunlarla boğuşuyor.

Denizli'yi Ampute Süper Ligi'nde temsil eden Denizli Ampute Futbol Takımı, ekonomik sorunlarla boğuşuyor. 1 tane dahi yedek oyuncusu bulunmayan, maçlara geçtiğimiz yılın formalarıyla çıkan ve deplasmanlara borç parayla giden takım, dağılma noktasına geldi.

2016 yılından beri faaliyet gösteren ve Denizli'yi Ampute Süper Ligi'nde temsil eden Denizli Ampute Futbol Takımı ekonomik sorunlarla boğuşuyor. Ampute Futbol Takımı dışında beş branşta daha faaliyet gösteren kulüp dağılma noktasına geldi. Deplasmana borç parayla giden takım, maddi nedenlerle oyuncularını da yavaş yavaş kaybediyor.

Kulüp Başkanı Ramazan Altuğ zor günler geçirdiklerini belirterek, "Ampute futbol takımı olarak 14 takımın bulunduğu süper ligde mücadele ediyoruz. Ligde 14 takımdan 11'i belediye destekli ya da belediyenin kendi takımı. Biz iki haftadan bu yana formamız ve diğer antrenman malzemeleri olmadığı için eski dönemden kalan formalarla maça çıkıyoruz. Bu sezon biz ilk deplasmanımızda İstanbul'a gittik. Bize maliyeti 10 bin 230 lira oldu. Biz bunu bazı kişilerden aldığımız borçlarla, yardımlarla karşıladık. Önümüzde bir Şanlıurfa deplasmanı var. 13 saatlik bir yol. Kara yolu ile gitmek nerdeyse imkansız gibi bir şey. Şu anda onun için bir hazırlık yapmadık. Hafta sonu oynadığımız maçtan sonra 3-4 günlük bir süremiz kalacak" dedi.

"Ekonomik sorunlardan oyuncularımız başka takımlara gitti"

Denizli Ampute Futbol Takımı Teknik Sorumlusu Mustafa Yasin Düzgün ise zor şartlarda büyük işler başarmak için mücadele ettiklerine dikkat çekerek, "Lige birçok olumsuzlukla başladık. Bir sürü oyuncumuzu maddi imkansızlıktan dolayı kaybettik. Oyuncularımız ligin lokomotif takımlarına gittiler. 2 oyuncumuz Şahinbey Belediyesi'ne gitti, bir oyuncumuz ODTÜ'ye gitti, bir oyuncumuz Trabzon'a gitti, diğer oyuncumuz ise Malatya'ya gitti. Geçen seneki takımdan sadece bir oyuncumuz var. Diğer oyuncularımız hep genç oyuncular. Toplam 7 tane oyuncumuz var. 8. oyuncumuz yok. Gerçekten lige çok büyük imkansızlıklarla başladık" dedi. - DENİZLİ

Yedek oyuncusu dahi olmaya takım geçtiğimiz yılın formalarıyla sahaya çıkıyor
Yedek oyuncusu dahi olmaya takım geçtiğimiz yılın formalarıyla sahaya çıkıyor
Yedek oyuncusu dahi olmaya takım geçtiğimiz yılın formalarıyla sahaya çıkıyor
Yedek oyuncusu dahi olmaya takım geçtiğimiz yılın formalarıyla sahaya çıkıyor
Yedek oyuncusu dahi olmaya takım geçtiğimiz yılın formalarıyla sahaya çıkıyor

Ampute Futbol Takımı, Denizli, Borç, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Yedek oyuncusu dahi olmaya takım geçtiğimiz yılın formalarıyla sahaya çıkıyor - Son Dakika Spor


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