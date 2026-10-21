Yedi haftadır yenilmeyen Erciyes 38 FK, 17 puanla 4. sırada yer alıyor - Son Dakika
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Yedi haftadır yenilmeyen Erciyes 38 FK, 17 puanla 4. sırada yer alıyor

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Yedi haftadır yenilmeyen Erciyes 38 FK, 17 puanla 4. sırada yer alıyor
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Erciyes 38 FK, Türkiye 3. Lig 3. Grup'ta 7 haftadır namağlup gidiyor; 17 puanla 4. sırada yer alıyor. Yeni Malatya'nın ligden ihracı nedeniyle 8. haftayı maç yapmadan hükmen galibiyetle geçecek. Mavi-siyahlılar bir sonraki hafta deplasmanda Özgüzeldere ile karşılaşacak.

Türkiye 3. Lig ekiplerinden Erciyes 38 Futbol Kulübü, lig mücadelesini namağlup olarak sürdürüyor.

Türkiye 3. Lig 3. Grup'ta bulunan Erciyes 38 FK, geride kalan 7 haftada hiç mağlup olmadı. 5 kez kazanıp 2 kez berabere kalan mavi-siyahlılar, 17 puanla 4. sırada bulunuyor. Lider Yeşilyurtspor'un 2 puan gerisinde bulunan mavi-siyahlılar, Ağrıspor (1-0), Yeni Mersin İY (2-1), Kırıkkale FK (2-1), Osmaniye FK (2-4) ve Adanaspor (6-1) maçlarını kazanırken Diyarbekirspor (0-0) ve Yozgat Bozokspor (0-0) maçlarından da beraberlikle ayrıldı.

Erciyes 38 FK, ligin 8. haftasında fikstür gereği sahasında Yeni Malatya ile karşılaşacak. Malatya ekibinin ligden ihraç edilmesinden dolayı mavi-siyahlılar, haftayı maç yapmadan hükmen galibiyetle geçecek. Erciyes 38 FK, bir sonraki haftada deplasmanda Bitlis ekibi Özgüzeldere ile karşılaşacak.

Kaynak: İHA
MalatyaTürkiyeErciyesSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Yedi haftadır yenilmeyen Erciyes 38 FK, 17 puanla 4. sırada yer alıyor - Son Dakika
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