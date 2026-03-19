Yelken Ligi Şampiyonası Sona Erdi

19.03.2026 16:08
İstanbul'da düzenlenen Yelken Ligi 2. Ayak ödül töreni ile 187 sporcu başarılarıyla ödüllendirildi.

İstanbul Yelken Kulübü ve Ankara Yelken Kulübü ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleştirilen Yelken Ligi 2. Ayak Optimist Junior Türkiye Şampiyonası ödül töreniyle sona erdi.

Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyonda 24 kulüp ve 187 sporcu mücadele etti.

Törene, Türkiye Yelken Federasyonu Asbaşkanı Murat Şener, İstanbul Yelken Kulübü Başkanı Billur Arıkan, İstanbul Yelken Kulübü Viskomodor'u Gül Çelikel, Ankara Yelken Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri Sevilen Güney ve Evren Bayraktar, İstanbul İl Temsilcisi Buğra Varol, sporcular, kulüp antrenörleri, hakemler katıldı.

Şampiyonada ödül alan bölgeler ve sporcu dereceleri şu şekilde:

Anadolu Bölgesi:

1- Alin Sırımoğlu (Ankara Yelken Kulübü)

2- Ozan Ada Başatlı (Ankara Yelken Kulübü)

3- Yankı Luay Abbas (Ankara Yelken Kulübü)

Akdeniz Bölgesi:

1- Arel Durgun (İskenderun Yelken İhtisas ve Su Sporları Kulübü)

2- Çınar Uslukul (İskenderun Yelken İhtisas ve Su Sporları Kulübü)

3- Bade Güler (İskenderun Yelken İhtisas ve Su Sporları Kulübü)

Ege Bölgesi:

1- Nurettin Tuğra Kartal (Turgutreis Yelken Kulübü)

2- Can Ayaz Özer (Era Bodrum Yelken Spor Kulübü)

3- Can Ulusoy (Yalıkavak Yelken Spor Kulübü)

Karadeniz Bölgesi:

1- Osman Yiğit Gülmez (Samsun Yelken Spor Kulübü)

2- Korhan Tekcan (Samsun Yelken Spor Kulübü)

3- Kuzey Metehan Özer (Samsun Yelken Spor Kulübü)

Marmara Bölgesi:

1- Melisa Çopur (İstanbul Yelken Spor Kulübü)

2- Derin Güzel (İstanbul Yelken Spor Kulübü)

3- Gülce Naz Akcan (İstanbul Yelken Spor Kulübü)

Genel sıralamada ise kazananlar şu şekilde:

Junior Kız:

1- Melisa Çopur (İstanbul Yelken Spor Kulübü)

2- Derin Güzel (İstanbul Yelken Spor Kulübü)

3- Gülce Naz Akcan (İstanbul Yelken Spor Kulübü)

Junior Genel:

1- Melisa Çopur (İstanbul Yelken Spor Kulübü)

2- Derin Güzel (İstanbul Yelken Spor Kulübü)

3- Nurettin Tuğra Kartal (Turgutreis Yelken Kulübü)

4- Gülce Naz Akcan (İstanbul Yelken Spor Kulübü)

5- Ali Kaan Tüfekçiler (Fenerbahçe Spor Kulübü Doğuş Yelken Şubesi)

Kaynak: AA

