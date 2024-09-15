Yelkencilerden Litvanya'da İki Madalya

Spor

Milli yelkenciler, Litvanya'da düzenlenen Dünya İşitme Engelliler Yelken Şampiyonası'nı iki madalyayla tamamladı.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Nida kentinde yapılan organizasyon sona erdi.

Şampiyonada bugün sörf müsabakasında Mustafa Yavaş, gümüş madalya elde etti. Daha önce Varol Hepağuşlar da "hansa 303" kategorisinde altın madalyanın sahibi olmuştu.

Milli yelkenciler böylece organizasyonu iki madalyayla bitirdi.