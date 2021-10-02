Üye Girişi
Yelkencilerin rotası yanan koylar - Son Dakika

Yelkencilerin rotası yanan koylar

02.10.2021 11:50
Yelkencilerin rotası yanan koylar, System.String[]

Deniz dünyasının her yıl heyecanla beklediği Bodrum Cup yelken yarışları başlıyor.

Deniz dünyasının her yıl heyecanla beklediği Bodrum Cup yelken yarışları başlıyor. Bu yılın rotasını yanan kıyılara çeviren yelkenciler, 19 Ekim'de yelkenler fora diyecek.

Dünyanın dört bir yanındaki yelken sporcularını ve meraklılarını Bodrum'da bir araya getiren uluslararası deniz festivali Bodrum Cup, 33. yılında yelkenlerini yangın bölgelerinde açacak. Akdeniz'in en büyük yelken festivali olan Bodrum Cup, özel bir hastanenin isim sponsorluğu sponsorluğunda 33. yılında da mücadele dolu yarışlar, dostlukları pekiştiren konserler ve etkinliklerle 18 - 23 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak. Yarışlarda, yarışmacılar ve yelken meraklıları yangında zarar gören bölgelerden oluşturduğu rotasında çeşitli etkinlikler düzenleyerek yangınlardan olumsuz etkilenen işletmelere destek olacak. Ayrıca yangınların söndürülmesinde emeği geçen kahramanlar için saygı gösterisinde bulunacak.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın moderatörlüğünde yapılan toplantıda, yerel kurum temsilcileri 18-23 Ekim tarihleri arasından gerçekleşecek etkinlikler çerçevesinde çeşitli katkılar sunacaklarını paylaştı.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "American Hospital The Bodrum Cup'ın geçen yıl pandemi nedeniyle verilen aradan sonra tekrar hayata geçiyor olması, hepimiz için bir umut. Son dönemde yaşadığımız afetlerden dolayı toplumda karamsarlık söz konusu. Umutları canlı tutmak için bu tür faaliyetler ve benzeri çalışmalar çok önemli. Bodrum Cup komitesinin bu seneki hedefi yangın bölgesine dikkat çekmek. Kissebükü, Mazı, Çökertme bölgelerinde bütün deniz ve yarış tutkunları ile birlikte olacağız. O yüzden bu seneki anlamlı organizasyon için Bodrum Cup komitesine ve destek veren herkese teşekkür ederim. Yangın nedeniyle bölge ekonomisi büyük zarar gördü. Özellikle turizm, Bodrum genelinde bir travma yaşadı. Rezervasyon iptallerimiz oldu, Bodrum'da tatilini yapmakta olan insanlar geri döndü. Tekrar bölgeye dikkat çekecek etkinliklere ihtiyacımız var. Bodrum Cup bu sene Çökertme'ye kadar giden parkuruyla çok önemli bir misyon üstlenmiş olacak" dedi.

Uysal: "Yelken yarışı olmanın ötesinde bir misyon"

Organizasyonun Komite Başkanı Süleyman Uysal, "Bodrum Cup sadece Muğla'nın değil Türkiye'nin de en büyük festivallerinden biri haline geldi. Bodrum Cup yelken yarışı olmanın üstünde bir misyon üstlenmiş durumda. Bunu sağlayan 75 kişilik bir organizasyon komitemiz var. Tamamen Bodrum'a değer katan ve gönüllü çalışan iş insanlarından oluşuyor. Yelken yarışı uluslararası standartlarda kendini geliştirirken bölgenin tanıtımıyla ilgili de önemli çalışmalar yapıyoruz. Bu organizasyonu hep birlikte daha iyiye götürmenin sadece Muğla için değil ülkemiz için de büyük yarar sağladığı kanaatindeyiz. Başkanımızdan rica ederek kurumlarla bir koordinasyon toplantısı yapmak, Bodrum Cup'ı daha entegre bir organizasyon haline getirmek istedik" diye konuştu.

"Yangında gösterilen dayanışmanın bir parçası olmak istiyoruz"

Uysal, organizasyonun 33. yılında yangın bölgesinde gerçekleştirilmesine değinerek sözlerine devam etti:

"Yangın bölgesinde tüm yerel kurumlarımızın ne kadar büyük çaba gösterdiğine hepimiz tanık olduk. Orada isimsiz kahramanlar diyebileceğimiz bir operasyon oldu. Türkiye'nin aynı anda birçok yerinde yangınlar yaşandı ve birçok yerde olduğu gibi burada da inanılmaz bir gayret vardı, insanlar kurumlarla bir olarak çok güzel bir dayanışma örneği sergiledi. Biz de bu dayanışmayı devam ettirmek istiyoruz. Yangın sırasında fiziki olarak destekte bulunan herkesle tek tek el sıkışmak ve gözlerinin içine bakarak teşekkür etmek istiyoruz."

Bu yıl 33.'sü gerçekleştirilen Bodrum Cup, yangında zarar görmüş bölgelerden oluşturduğu rotasında çeşitli etkinlikler ile bölgede ekonomik olarak zarar görmüş işletmelere destek olacak. Böylece yangının söndürülmesinde emeği geçen kahramanlara da saygı duruşunda bulunacak. Korona virğs sebebiyle gerekli tüm tedbirlerin alınarak yapılacağı organizasyonda Bodrum Cup ailesi, sevdalıları ile özlem giderecek.

Aras: "Genç nesilleri yelkene alıştırdık"

Süleyman Uysal'ın konuşmasının ardından Bodrum Cup Onursal Başkanı Erman Aras söz aldı. Aras, "Bilinen tarihimizde Bodrum'da tekne yapımı ve deniz ticareti vardı. Zaman içerisinde teknoloji değişti, gelişti. Bodrum Cup yarışı, bütün bu değişen teknolojilerin tekne yapımına uyum sağlayacağı bir laboratuvar oldu. Yeni gelişen teknolojiyle yelkencilik de farklı bir noktaya geldi. Gençleri yetiştirmemiz gerekiyordu; çünkü Bodrum'da deniz ticareti yapıyoruz. İşte Bodrum Cup burada devreye girdi. Genç nesli yelkene alıştırdık. Bilenlerle öğrenmek isteyen gençleri bir araya getirdik. Artık çevremizde gurur duyduğumuz pek çok kaptanımız ve gemicimiz var. Amacımız sadece yarış yapmak değil doğayı ve denizi sevmeyi, korumayı öğretmek. Bu yıl da yangın yaraları sarılırken örnek olacak bir organizasyonu ortaya çıkarmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

İl müdürleri, STK başkanları ve çeşitli kurumlardan katılımcıların yer aldığı toplantı, Bodrum Cup'a dair katkı sunabilecek ve destek sağlayabilecek öneriler alınarak sonlandırıldı. 33. yılında yangınla mücadele verenlere atfedilecek yarışlar, geçtiğimiz yıl pandemi sebebiyle sağlık çalışanlarına adanmıştı. - MUĞLA

Yelkencilerin rotası yanan koylar
Yelkencilerin rotası yanan koylar
Yelkencilerin rotası yanan koylar
Yelkencilerin rotası yanan koylar
Yelkencilerin rotası yanan koylar
Yelkencilerin rotası yanan koylar

Türkiye, Yangın, Yelken, Bodrum, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Yelkencilerin rotası yanan koylar - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Camları kırdığı söylenen Deniz Akkaya, canlı yayına çekiçle çıktı 11:56 Camları kırdığı söylenen Deniz Akkaya, canlı yayına çekiçle çıktı Türkiye'ye karşı bir oldular! İngiliz basını Avrupa'da olan yeni cepheyi yazdı 11:41 Türkiye'ye karşı bir oldular! İngiliz basını Avrupa'da olan yeni cepheyi yazdı Marcao, İtalyan devlerin radarında! 15 milyon euroluk teklifle geliyorlar 11:38 Marcao, İtalyan devlerin radarında! 15 milyon euroluk teklifle geliyorlar
İnternetten bulduğu firmadan 180 bin liralık mal sipariş etti, ne mal geldi ne de parası iade edildi 11:26 İnternetten bulduğu firmadan 180 bin liralık mal sipariş etti, ne mal geldi ne de parası iade edildi 'Çalışma Hayatım' uygulaması e-Devlet'te hizmete girdi! Vatandaşa büyük kolaylık sağlayacak! 10:54 'Çalışma Hayatım' uygulaması e-Devlet'te hizmete girdi! Vatandaşa büyük kolaylık sağlayacak! Doğal gaz faturasını düşürmek için önerilen bazı yöntemler 10:45 Doğal gaz faturasını düşürmek için önerilen bazı yöntemler
Diz ağrısı için gitti, milyonda bir görülen okronozis hastalığına yakalandığını öğrendi 10:20 Diz ağrısı için gitti, milyonda bir görülen okronozis hastalığına yakalandığını öğrendi Aykut Kocaman'ın istifası sonrası takımın başına Emre Belözoğlu geçiyor 09:58 Aykut Kocaman'ın istifası sonrası takımın başına Emre Belözoğlu geçiyor

Son Dakika Haberleri
11:57 Birlikte eğlendiği arkadaşını kılıçla öldürüp müebbet aldı, itiraz edilince dava dosyası yeniden açıldı
11:56 Camları kırdığı söylenen Deniz Akkaya, canlı yayına çekiçle çıktı
11:38 Bursa'da köprüden atlamak isteyen genç kız, polis ekipleri tarafından son anda kurtarıldı
11:37 Marcao, İtalyan devlerin radarında! 15 milyon euroluk teklifle geliyorlar
11:35 Üniversitede inşaat çukuruna düşen üniversite öğrencisi yaşamını yitirdi
11:16 El ve ayakları bağlanarak öldürülen kuryenin son görüntüsü ortaya çıktı
11:14 "Ülkemizin yüzde 90'ı kıro ve kültürsüz" diyen Selçuk Ural, ünlü sanatçılara tepki gösterdi
11:13 Yunanistan, "İstanbul bizim şehrimiz" diyen Marinakis'e tepki gösterdi: Terbiyesiz
10:54 Nesli tükenmekte olan gelincik Ardahan'da şehir merkezine indi
10:54 'Çalışma Hayatım' uygulaması e-Devlet'te hizmete girdi! Vatandaşa büyük kolaylık sağlayacak!
Birlikte eğlendiği arkadaşını kılıçla öldürüp müebbet aldı, itiraz edilince dava dosyası yeniden açıldı Birlikte eğlendiği arkadaşını kılıçla öldürüp müebbet aldı, itiraz edilince dava dosyası yeniden açıldı         
11:57
Bilgisayar korsanlarının en az 6 bin müşteriden kripto para çaldığı ortaya çıktı Bilgisayar korsanlarının en az 6 bin müşteriden kripto para çaldığı ortaya çıktı         
11:54
Bursa'da köprüden atlamak isteyen genç kız, polis ekipleri tarafından son anda kurtarıldı Bursa'da köprüden atlamak isteyen genç kız, polis ekipleri tarafından son anda kurtarıldı         
11:39
Üniversitede inşaat çukuruna düşen üniversite öğrencisi yaşamını yitirdi Üniversitede inşaat çukuruna düşen üniversite öğrencisi yaşamını yitirdi         
11:36
"Ülkemizin yüzde 90'ı kıro ve kültürsüz" diyen Selçuk Ural, ünlü sanatçılara tepki gösterdi         
11:15
Kocasıyla plan yapan kadın, dolandırmak için Tiktok'tan tanıştıkları adamla kaçtı Kocasıyla plan yapan kadın, dolandırmak için Tiktok'tan tanıştıkları adamla kaçtı         
10:52
Kadın yolcunun pantolonunun içine elini sokmaya çalıştı! Deniz otobüsündeki tacizciye 10 yıl hapis istemi Kadın yolcunun pantolonunun içine elini sokmaya çalıştı! Deniz otobüsündeki tacizciye 10 yıl hapis istemi         
10:42
Reza Zarrab'ın milyonluk binası evsizlere ve tinercilere yuva oldu Reza Zarrab'ın milyonluk binası evsizlere ve tinercilere yuva oldu         
10:15
Türkiye'de bir ilk: Beykoz'da balık gübresi ile topraksız tarım Türkiye'de bir ilk: Beykoz'da balık gübresi ile topraksız tarım         
09:45
Tavuk çiftliği kurarak yumurta üreticiliği yapan Coşkun Sabah'tan vatandaşa kötü haber Tavuk çiftliği kurarak yumurta üreticiliği yapan Coşkun Sabah'tan vatandaşa kötü haber         
09:31
Bu görüntüler kan dondurdu! Meksika'da karteller 20 kişiyi diz çöktürüp infaz etti Bu görüntüler kan dondurdu! Meksika'da karteller 20 kişiyi diz çöktürüp infaz etti         
08:57
Yeraltı dünyasının tanınan ismi Sedat Şahin kardeşinin cenazesine katıldı, görenler kamerasını açıp birbirleriyle yarıştı Yeraltı dünyasının tanınan ismi Sedat Şahin kardeşinin cenazesine katıldı, görenler kamerasını açıp birbirleriyle yarıştı         
07:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Bazı illerde vali ve emniyet müdürü değişikliği yapıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Bazı illerde vali ve emniyet müdürü değişikliği yapıldı         
07:33
Plaj hentbolunda yaşanan bikini krizinde yeni perde! Bakanlar olaya el attı Plaj hentbolunda yaşanan bikini krizinde yeni perde! Bakanlar olaya el attı         
21:26
Cinsel içerikli videoda karısını gördüğünü iddia ettiği görüntüleri canlı yayında izletti! Fulya Öztürk utancından bakamadı Cinsel içerikli videoda karısını gördüğünü iddia ettiği görüntüleri canlı yayında izletti! Fulya Öztürk utancından bakamadı         
21:00
Tüm dünyadaki iPhone kullanıcılarına acil çağrı: Kredi kartınızı telefondan kaldırın Tüm dünyadaki iPhone kullanıcılarına acil çağrı: Kredi kartınızı telefondan kaldırın         
20:49
Çorum'da genelev yıkımında gerginlik çıktı! İş makinelerinin önüne yatıp engel olmak istediler Çorum'da genelev yıkımında gerginlik çıktı! İş makinelerinin önüne yatıp engel olmak istediler         
13:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2021 12:10:12. #1.13#
SON DAKİKA: Yelkencilerin rotası yanan koylar - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement