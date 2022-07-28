Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Vilamoura kentinde yapılan şampiyonada 470 gençler karışık sınıfında Efe Tulçalı-Defne Danışmend ( Galatasaray Yelken Kulübü) ekibi, genel klasmanda 4. sırada yer aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Yelkende Efe Tulçalı-Defne Danışmend ikilisi, Avrupa 4.'sü oldu - Son Dakika

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