Yelkende Efe Tulçalı-Defne Danışmend ikilisi, Avrupa 4.'sü oldu - Son Dakika
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Yelkende Efe Tulçalı-Defne Danışmend ikilisi, Avrupa 4.'sü oldu

28.07.2022 13:51
Yelkende Efe Tulçalı-Defne Danışmend ikilisi, Avrupa 4.'sü oldu

Yelkende Efe Tulçalı-Defne Danışmend ekibi, Portekiz'de düzenlenen 420-470 Avrupa Gençler Şampiyonası'nda 4. oldu.

Yelkende Efe Tulçalı-Defne Danışmend ekibi, Portekiz'de düzenlenen 420-470 Avrupa Gençler Şampiyonası'nda 4. oldu.

Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Vilamoura kentinde yapılan şampiyonada 470 gençler karışık sınıfında Efe Tulçalı-Defne Danışmend (Galatasaray Yelken Kulübü) ekibi, genel klasmanda 4. sırada yer aldı.

420 gençler sınıfında yarışan Sedef Şener-Derin Öner (Fenerbahçe Doğuş Yelken) ekibi ile Alp Namdar-Cem Gözek (ARM Urla Yelken Kulübü) ikilisi yarışları 22. sırada tamamladı.

Nehir Güzeltuna-Derin Açal (Fenerbahçe Doğuş Yelken) ekibi 61'inci, Irmak Tomak-Melisa Olcay (İstanbul Yelken Kulübü) 67'nci, Dilay Balaban-Can Tunç Pekkan (Fenerbahçe Doğuş Yelken) 93'üncü ve Zulal Türkoğlu-Asel Fıçıcıoğlu (İÇDAŞ Spor Kulübü) ekibi ise 96'ncı sırada kaldı.

420 U-17 kategorisinde Firdevs Yeğin-Kuzey Kumlalı (Göztepe Yelken Kulübü) ekibi 12. olurken, Nazlı Erden- Ayda Tekin (Galatasaray Yelken Kulübü) çifti de 39. oldu.

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Kaynak: AA

Fenerbahçe Doğuş, Galatasaray, Portekiz, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yelkende Efe Tulçalı-Defne Danışmend ikilisi, Avrupa 4.'sü oldu - Son Dakika

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