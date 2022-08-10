Milli yelkenci Zülal Alev Erkan, Dünya Şampiyonası'na madalya hedefiyle hazırlanıyor Açıklaması - Son Dakika
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Milli yelkenci Zülal Alev Erkan, Dünya Şampiyonası'na madalya hedefiyle hazırlanıyor Açıklaması

10.08.2022 11:19
Milli yelkenci Zülal Alev Erkan, Dünya Şampiyonası'na madalya hedefiyle hazırlanıyor Açıklaması

Yelkende iki Balkan şampiyonluğu bulunan Zülal Alev Erkan, ILCA 21 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'ndan madalyayla dönmek istiyor.

Yelkende iki Balkan şampiyonluğu bulunan Zülal Alev Erkan, ILCA 21 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'ndan madalyayla dönmek istiyor.

Erkan, 2015 yılında Sırbistan'da, 2017 yılında da Türkiye'de düzenlenen Balkan şampiyonalarında altın madalya kazandı.

Birçok Türkiye şampiyonluğu ve iki dünya beşinciliği bulunan 19 yaşındaki sporcu, 20-29 Ağustos'ta Portekiz'de düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

"Ülkeme madalya kazandırmak istiyorum"

Tekirdağ Yelken ve İhtisas Kulübü sporcusu Zülal Alev Erkan, AA muhabirine, Dünya Şampiyonası'nda emeklerinin karşılığını almak istediğini söyledi.

Portekiz'den güzel bir dereceyle dönmeyi hedeflediğini ifade eden Erkan, "Bu sporu 11 yıldır yapıyorum. Çeşme'de geçtiğimiz aylarda düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda milli takıma seçilerek Avrupa Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası'na gitmeye hak kazanmıştım. Ay sonunda Portekiz'de yapılacak Dünya Şampiyonası'na katılacağım." dedi.

Son Avrupa Şampiyonası'nın kendisi için güzel bir tecrübe olduğunu anlatan Erkan, şöyle konuştu:

"Avrupa Şampiyonası fena geçmedi. Benim için Dünya Şampiyonası'na daha iyi hazırlanma imkanı oldu. Haftanın 5 günü deniz ve karada kondisyon çalışmalarımı sürdürüyorum. Milli takım kampında da verimli antrenmanlar yaptım. Umarım Dünya Şampiyonası'nda çalışmalarımın karşılığını alırım. Dünya Şampiyonası'nda ülkeme madalya kazandırmak istiyorum. Ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğime inanıyorum."

Uzel: "Dünya Şampiyonası'nda Alev'i kürsüde görürüz"

Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü Antrenörü Berk Uzel, Zülal Alev Erkan'ın Dünya Şampiyonası'na çok iyi hazırlandığını aktardı.

Sporcusunun Dünya Şampiyonası'ndan güzel derecelerle dönmesini ümit ettiklerini belirten Uzel, şunları kaydetti:

"Alev öncelikle Türkiye Şampiyonası'nda mücadele verdi. Ardından Türkiye Yelken Federasyonu Yıldızlar Kupası yarışlarında milli takım seçmelerine katıldı. Söz konusu yarışlarda kızlarda üçüncülük, 21 Yaş Altı kızlarda ikincilik alarak Türkiye'yi bu sene bir kere daha temsil etme hakkını kazandı. 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda Fransa'da yarıştı. Orada istediği sonucu alamadı. Dünya Şampiyonası'nda Alev'i kürsüde görürüz diye düşünüyorum. İlimizi, ülkemizi en iyi şekilde temsil edecektir."

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Kaynak: AA

Dünya Şampiyonası, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli yelkenci Zülal Alev Erkan, Dünya Şampiyonası'na madalya hedefiyle hazırlanıyor Açıklaması - Son Dakika

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