Kayseri İkinci Amatör Küme A Grubu ekiplerinden Yeni Esenspor; ligin 12. haftasında oynadığı maçta Akkışla Gençlikspor'u 4-0 ile geçerek haftayı 3 puanla kapattı.
Stat: Sümer Stadı
Hakemler: Dilber Sıla Başıaçık, Mustafa Uçkan, Umut Enes Kaya
Yeni Esenspor: Enes Binici, Fatih Çay, Arda Kantarcı, Süleyman Çetiner, Mehmet Tüylü, İsmet Merdan, Mehmet Kütük, Ali Bıyık, (Mustafa Talha dk.77), Mustafa Tanyolu, Doğuş Aydoğmuş, M. Mert Kılıç
Akkışla Gençlikspor: Atıf, Enes Atçı, (Abidin Eymen dk.52), Muhammed Gazi Hançer, (Yaşar Özcan dk.46), Kadir Demir, Mehmet Keskin, Tugay Taşoluk, Mehmet Arif, Emirhan Özkul, Kerim Durmuş, Emirhan K., Ahmet Duran Özer, (Tolga Şeref Oğuz dk.58)
Goller: Ali Bıyık (dk. 20), Mustafa Tanyolu (dk. 43 ve 51), Doğuş Aydoğmuş (dk. 80) (Yeni Esenspor)
Kırmızı Kart: Mehmet Arif (dk 90+3) (Akkışla Gençlikspor) - KAYSERİ
Son Dakika › Spor › Yeni Esenspor, Akkışla'yı 4-0 Geçti - Son Dakika
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