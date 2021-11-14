Yeni Kızıltepespor: 3-0

İzmir Atatürk Voleybol Salonu Sigorta Shop Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakanın setleri 25-16, 25-14 ve 25-20'lik skorlarla sona erdi. Bu sonuçla 3 maçlık mağlubiyet serisi sona eren Arkasspor 16 puana ulaşırken, Yeni Kızıltepespor 11 puanda kaldı.

AXA Sigorta Efeler Ligi 8'inci hafta mücadelesinde Arkaspor evinde Yeni Kızıltepespor'u 3-0 mağlup etti.

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