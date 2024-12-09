Yeni Malatyaspor\'da Adem Büyük ile yollar ayrıldı

Spor

Yeni Malatyaspor, Futbol Sorumlusu Adem Büyük ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

Trendyol 1. Lig'in son sırasına demir atan Yeni Malatyaspor'da 23 Ekim'de göreve getirilen Futbol Sorumlusu Adem Büyük ile yolların karşılıklı anlaşılarak ayrıldığı açıklandı. Kulüp, yaptığı açıklamada Adem Büyük'e katkılarından dolayı teşekkür ederken, teknik direktörlük kariyerinde başarı dileklerini iletti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Kulübümüz, Futbol Sorumlumuz Adem Büyük ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmış bulunmaktadır. Kendisine kulübümüze sağladığı katkılar için teşekkür ediyor, teknik adamlık kariyerinde başarılar diliyoruz." - MALATYA