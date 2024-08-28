Yeni Malatyaspor, Erzurumspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, 1 Eylül Pazar günü deplasmanda Erzurumspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-siyahlı takım, Nurettin Soykan Tesisleri'nde altyapı teknik sorumlusu Murat Uçkun yönetiminde antrenman yaptı.
Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, topla çalışmalar gerçekleştirdi.
Yeni Malatyaspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
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