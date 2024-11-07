Yeni Malatyaspor Maç Hazırlıklarını Tamamladı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, deplasmanda Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'nde, teknik sorumlu Adem Büyük yönetimindeki antrenmanda futbolcular koşunun ardından pas çalışması gerçekleştirdi.
Fatih Karagümrük karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayan Yeni Malatyaspor, idmanın ardından kampa girdi.
Malatya ekibinin, Fatih Karagümrük ile 9 Kasım Cumartesi Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynayacağı karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak.
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