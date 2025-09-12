Yeni Malatyaspor'un 6 Puanı Silindi - Son Dakika
Yeni Malatyaspor'un 6 Puanı Silindi

12.09.2025 14:46
Haber Videosu

FIFA Disiplin Komitesi, Yeni Malatyaspor'un 6 puanını silerek kulübü -30 puana düşürdü.

FIFA Disiplin Komitesi, Nesine 2. Lig temsilcisi Yeni Malatyaspor'un 6 puanını sildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "FIFA Disiplin Komitesi tarafından Yeni Malatyaspor Kulübüne toplam 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulanmıştır." denildi.

-30 PUANDALAR

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Malatya temsilcisi, -30 puanla son sırada yer alıyor.

Kaynak: AA

