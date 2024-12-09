Yeni Malatyaspor ve Giresunspor'a Puan Cezası

Spor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), FIFA tarafından Yeni Malatyaspor'a 18, Giresunspor'a da 6 puan silme cezası verildiğini duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, FIFA Disiplin Komitesi tarafından Trendyol 1. Lig ekibi Yeni Malatyaspor'a 3 ayrı dosyadan 6'şar puan olmak üzere toplam 18 puan, Nesine 2. Lig temsilcisi Giresunspor'a da 1 dosyadan 6 puan silme cezası verildiği aktarıldı.