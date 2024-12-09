Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), FIFA tarafından Yeni Malatyaspor'a 18, Giresunspor'a da 6 puan silme cezası verildiğini duyurdu.
TFF'den yapılan açıklamada, FIFA Disiplin Komitesi tarafından Trendyol 1. Lig ekibi Yeni Malatyaspor'a 3 ayrı dosyadan 6'şar puan olmak üzere toplam 18 puan, Nesine 2. Lig temsilcisi Giresunspor'a da 1 dosyadan 6 puan silme cezası verildiği aktarıldı.
Son Dakika › Spor › Yeni Malatyaspor ve Giresunspor'a Puan Cezası - Son Dakika
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