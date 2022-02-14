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Yeni Malatyasporlu Adem Büyük'ün adalesinde yırtık tespit edildi - Son Dakika

Yeni Malatyasporlu Adem Büyük'ün adalesinde yırtık tespit edildi

14.02.2022 20:55
Yeni Malatyasporlu Adem Büyük'ün adalesinde yırtık tespit edildi

Spor Toto Süper Lig takımlarından Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'da forma giyen futbolcu Adem Büyük'ün arka alt adalesinde yırtık tespit edildiği bildirildi.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'da forma giyen futbolcu Adem Büyük'ün arka alt adalesinde yırtık tespit edildiği bildirildi.

Kulübün internet sitesinden yapılan yazılı açıklaya göre kulüp doktoru Mehmet Karakuş, Sivasspor maçı öncesi antrenmanda sakatlanan Adem Büyük'ün sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Karakuş, "Adem Büyük, Sivasspor maçı öncesi gerçekleştirilen son antrenmanda sakatlanmış, alt arka adalesinde yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine Sırbistan'da devam edilmekte olup, tedavi süreci sağlık ekibimiz tarafından takip edilmektedir." ifadelerini kullandı.

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Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Adem Büyük, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Yeni Malatyasporlu Adem Büyük'ün adalesinde yırtık tespit edildi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Yeni Malatyasporlu Adem Büyük'ün adalesinde yırtık tespit edildi - Son Dakika
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