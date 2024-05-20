Yeni Mersin İdmanyurdu, 1461 Trabzon FK maçının tekrarlanması için TFF'ye başvurdu - Son Dakika
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Yeni Mersin İdmanyurdu, 1461 Trabzon FK maçının tekrarlanması için TFF'ye başvurdu

Yeni Mersin İdmanyurdu, 1461 Trabzon FK maçının tekrarlanması için TFF\'ye başvurdu

Yeni Mersin İdmanyurdu, TFF 2. Lig play-off 2. tur 2. maçında karşılaştıkları 1461 Trabzon FK maçının tekrarlanması için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuru yaptı. Yeni Mersin İdmanyurdu yönetimi, maçtaki hakem hatalarıyla ilgili TFF'ye başvuruda bulundu ve hatalı kararların takımlarını yarışın dışına ittiğini savundu. Kulüp yönetimi, maçın tekrarlanması veya hükmen galibiyet kararı alınmasını talep etti.

20.05.2024 17:58
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Yeni Mersin İdmanyurdu, TFF 2. Lig play-off 2. tur 2. maçında karşılaştıkları 1461 Trabzon FK maçının tekrarlanması için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuru yaptı.

Yeni Mersin İdmanyurdu yönetimi, 1461 Trabzon FK maçındaki hakem hatalarıyla ilgili TFF'ye başvuru yaptı. Bazı kararların hatalı olduğunu savunan kırmızı-lacivertli yöneticiler, Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nde (MGC) düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kulübün basın sözcüsü Halim Yiğit, ikinci lige yükseldikleri ilk sezonda sıkıntılı ve kaotik bir süreçle sezona başlamış olmalarına rağmen play-off potasında şampiyonluğa emin adımlarla yürüyen bir takım olarak mücadele ettiklerini söyledi. Birinci turda Bucaspor 1928'i geçtiklerini hatırlatan Yiğit, ikinci turda da 1461 Trabzon ile karşılaştıklarını ifade etti. İlk maçta sahalarında 0-0 berabere kaldıkları rakipleri karşısında Trabzon'da 2-1 mağlup olduklarını dile getiren Yiğit, Trabzon'daki karşılaşmanın hakemini eleştirdi.

Karşılaşmada futbolcularına gösterilen sarı kartlardan ve lehlerine verilmeyen pozisyonlardan bahseden Yiğit, "Tabii burada psikolojik yıldırma politikası söz konusuydu. Dolayısıyla takımımızın da motivasyonunu kırmaya yönelik hakemin eylemleriyle karşılaştık" dedi. Hakemin adaletsiz karar vererek, kendilerini yarışın dışına ittiğini savunan Yiğit, "Biz hakeme İdmanyurdu camiası olarak kadınından erkeğine, yaşlısından gencine hakkımızı helal etmiyoruz. ve hakemin neden şeffaf ve adaletli bir yönetim sergilemediği konusunda açıklamaya davet ediyoruz. Bununla beraber Merkez Hakem Kurulu'nun da bu hakem hakkında verdiği skandal kararlarla ilgili gerekli incelemeleri yapıp, hakem hakkında gerekli yaptırımları yapması noktasında da Yeni Mersin İdman Yurdu Futbol Kulübü olarak biz çağrıda bulunuyoruz."

"Sonuna kadar haklarımızın peşindeyiz"

Asbaşkan Murat Altındere de yaşanan gelişmelerin kendileri açısından üzüntü verici bir süreç olduğunu ifade etti. Hakemin bariz hataları sonucu birinci lige yükselme mücadelesinin dışına itildiklerini belirten Altındere, gelecek sezon tekrar ikinci ligde mücadele etmek zorunda kaldıklarını kaydetti. Kulüp yönetimi olarak sonuna kadar hakların peşinde olduklarını vurgulayan Altındere, Türkiye'de hakem kararlarının kural hatası ve bariz hata olmadığı sürece 'takdiri' olarak değerlendirildiğini ifade etti. Süper Lig ve 1. Lig'de pozisyonların 'VAR' ile yeniden incelenebildiğini dile getiren Altındere, "Kararlar sahadan yeniden değiştirilebiliyor. Ancak bizim oynadığımız ligde VAR sistemi olmadığı için hakem o anda bu kararı verdi. Bence hatalı olduğunu kendisi de pozisyonun görüntülerini izledikten sonra farkına varmıştır. 2 net bariz hata pozisyonu var. Bu 2 pozisyonda bariz hata yapılmasaydı skorun çok farklı olacağı tartışmasız bir gerçek. Kulüp yönetimi olarak sonuna kadar haklarımızın peşindeyiz. Emeğimizin çöpe gitmemesi için, birilerinin lobilerinin bu kadar basit bir şekilde etki oluşturmaması için hukuk mücadelesini mevduat çerçevesinde göstereceğiz. Biz burada bariz bir hata yapıldığını söylüyoruz. Hakemin takdir hakkını kötüye kullanarak, etki altında kalarak bu kararları verdiğini düşündüğümüzde bizce bunlar kural hatasıdır" şeklinde konuştu.

"İnşallah başvurumuz karşılık bulur"

Maçın tekrarlanması için başvuruda bulunduklarının altını çizen Altındere, şöyle konuştu:

"Bugün TFF'ye dilekçemizi verdik. Bu pozisyonların bariz mi, kural hatası mı olup olmadıklarının incelenmesi için başvurumuzun Merkez Hakem Kurulu'na sevk edilmesini istedik. Bunun sonucunda da ya rakibimizin hükmen mağlup sayılması, ya bariz hataların yapıldığı andan itibaren maçın tekrarlanması, ya da bu taleplerimiz de yerinde görülmezse maçın baştan tekrarlanması talebinde bulunduk. Karar Merkez Hakem Kurulu eşliğinde yapılacak incelmenin ardından belli olacaktır. ya yaptığımız başvuru reddedilecektir ya da bu başvurumuzun kararı bize bildirilecektir. Netice alalım ya da almayalım, sonuna kadar her türlü hakkımızı savunacağız. Biz bu takımı buraya getirirken birçok insanın emek verdi. Bu yüzden işin sonuna kadar gideceğiz. Emek kutsaldır. İnşallah başvurumuz karşılık bulur. Mücadelemizi hukuk mevzuatının bize el verdiği ölçüde sonuna kadar yapacağız."

Toplantıya, futbol şube sorumlusu Fatih Özdiken ile altyapı sorumlusu Aydın Demirci de katıldı. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Yeni Mersin İdmanyurdu, 1461 Trabzon FK maçının tekrarlanması için TFF'ye başvurdu - Son Dakika

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