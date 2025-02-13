Yeni Mersin İdmanyurdu, Ahmet Cingöz ile Anlaştı

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TFF 2'nci Lig temsilcisi Yeni Mersin İdmanyurdu, teknik direktör Ahmet Cingöz ile anlaşmaya vardı.

Ara transfer döneminde 16 futbolcuyu renklerine bağlayan TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Yeni Mersin İdmanyurdu, Ergün Penbe'den boşalan teknik direktörlük koltuğu için Ahmet Cingöz ile anlaştı. Konuyla ilgili kırmızı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Ahmet Cingöz ile anlaşma sağlamıştır. Modern futbol anlayışı, taktik bilgisi ve oyun disipliniyle takımımıza yeni bir dinamizm katacağımıza inandığımız Ahmet Cingöz'e aramıza hoş geldin diyoruz" denildi.