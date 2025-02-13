Yeni Mersin İdmanyurdu, Ahmet Cingöz ile Anlaştı - Son Dakika
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Yeni Mersin İdmanyurdu, Ahmet Cingöz ile Anlaştı

Yeni Mersin İdmanyurdu, Ahmet Cingöz ile Anlaştı

TFF 2'nci Lig temsilcisi Yeni Mersin İdmanyurdu, Ergün Penbe'den boşalan teknik direktörlük koltuğu için Ahmet Cingöz ile anlaşma sağladı. Kulübün açıklamasında, Cingöz'ün modern futbol anlayışı ve taktik bilgisi ile takıma dinamizm katacağı vurgulandı.

13.02.2025 21:47  Güncelleme: 21:49
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TFF 2'nci Lig temsilcisi Yeni Mersin İdmanyurdu, teknik direktör Ahmet Cingöz ile anlaşmaya vardı.

Ara transfer döneminde 16 futbolcuyu renklerine bağlayan TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Yeni Mersin İdmanyurdu, Ergün Penbe'den boşalan teknik direktörlük koltuğu için Ahmet Cingöz ile anlaştı. Konuyla ilgili kırmızı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Ahmet Cingöz ile anlaşma sağlamıştır. Modern futbol anlayışı, taktik bilgisi ve oyun disipliniyle takımımıza yeni bir dinamizm katacağımıza inandığımız Ahmet Cingöz'e aramıza hoş geldin diyoruz" denildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Yeni Mersin İdmanyurdu, Ahmet Cingöz ile Anlaştı - Son Dakika

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