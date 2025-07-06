Yeni Mersin İdmanyurdu'nda Sabri Tekli Başkan Oldu - Son Dakika
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Yeni Mersin İdmanyurdu'nda Sabri Tekli Başkan Oldu

Yeni Mersin İdmanyurdu\'nda Sabri Tekli Başkan Oldu
06.07.2025 11:51  Güncelleme: 11:53
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TFF 2. Lig ekiplerinden Yeni Mersin İdmanyurdu'nda, başkanlık görevine Sabri Tekli getirildi. Tekli, kulübü geleceğe taşımak için birlikte çalışacaklarını vurguladı.

TFF 2. Lig ekiplerinden Yeni Mersin İdmanyurdu'nda başkanlık görevine, kulübün başkan yardımcılığını da yürüten Mersin Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Sabri Tekli getirildi.

Yeni görevine ilişkin açıklamalarda bulunan Tekli, büyük bir sorumluluğun altına girdiklerinin bilincinde olduklarını belirterek, "Mersin'in tüm değerlerine sahip çıkma duygusuyla örtüşen bu görev, benim için bir onur kaynağı olmuştur. Yeni Mersin İdmanyurdu'nu layık olduğu yere taşımak için gece gündüz hep birlikte çalışacağız" dedi.

Tekli, yeni bir yönetim kurulmadığını vurgulayarak, "Başkanımız Servet Özdemir ve mevcut yönetimimizle birlikte, aynı ekip içerisinde görev dağılımı yaparak genişletilmiş ve güçlendirilmiş bir yönetim oluşturacağız" ifadelerini kullandı.

Yeni Mersin İdmanyurdu'nun sadece sportif bir kulüp değil, aynı zamanda kentin ortak hafızası olduğunu ifade eden Başkan Tekli, "Bu forma yıllarca binlerce insanın hayallerine ve umutlarına ev sahipliği yaptı. Biz de bu görevi sadece bir kulübü yönetmek için değil, Mersin'in hayallerini yeniden canlandırmak için üstlendik" diye konuştu.

Kulübü şeffaflık ve sürdürülebilirlik ilkesiyle yöneteceklerini belirten Tekli, "Günü kurtaran değil, geleceği inşa eden bir anlayışla hareket edeceğiz. Bu mücadele sadece bir kişinin ya da bir yönetimin değil, tüm Mersin'indir. Camiamızın birlik ve desteğine her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.

Mersin'in tüm dinamiklerine çağrıda bulunan Başkan Tekli, "Valimiz Atilla Toros, Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer, milletvekillerimiz, ilçe belediye başkanlarımız, oda ve borsa başkanlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, iş insanlarımız, taraftarlarımız ve tüm Mersin ile birlikte Yeni Mersin İdmanyurdu'nu hak ettiği noktaya taşıyacağız" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Yeni Mersin İdmanyurdu'nda Sabri Tekli Başkan Oldu - Son Dakika

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